Diretta Montevarchi Olbia/ Streaming video tv: è scontro salvezza (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI OLBIA: PUNTI PESANTI

Montevarchi Olbia, in diretta martedì 19 ottobre alle ore 17:30, sarà valida per la 10^ giornata di andata del girone B del campionato di Serie C 2021-2022. La gara si disputerà sul campo neutro di Pontedera, a causa dei lavori in corso dello stadio Brilli Peri. Si prospetta un incontro piuttosto equilibrato, con le due compagini a pari punti in classifica ed entrambe reduci da una sconfitta. Con il passivo di 2-0 subito nell’ultimo turno ad Ancona, il Montevarchi ha interrotto il buon periodo di forma che stava vivendo con i 4 punti conquistati nelle due giornate precedenti.

I toscani occupano la quindicesima posizione in classifica con 10 punti, a ridosso della zona play-out. Discorso analogo per l’Olbia che nelle precedenti due uscite in campionato è uscito a mani vuote. Nell’ultima gara disputata, i sardi hanno perso in casa 0-2 contro l’Imolese, con una prestazione poco brillante. Sarà quindi un vero e proprio scontro salvezza, con quello che sarà il diciannovesimo confronto nella storia tra le due squadre. Bilancio che vede 4 vittorie per il Montevachi, 3 per l’Olbia e ben 11 pareggi.

DIRETTA MONTEVARCHI OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Olbia non sarà disponibile sui canali satellitari e del digitale terrestre. Per seguire la sfida in questione, come al solito l’appuntamento è su Eleven Sport. La piattaforma offre l’accesso a tutte le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per poter visionare gli eventi, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile con l’applicazione dedicata. In alternativa, è possibile accedere alla piattaforma tramite Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONTEVARCHI OLBIA

Diamo uno sguardo alle probabili formazione che dovrebbero scendere in campo per disputare Montevarchi Olbia. L’allenatore della squadra di casa, Roberto Malotti dovrebbe optare per un 3-4-1-2. In porta Giusti, terzetto difensivo composto da Achy, Tozzuolo e Carpani al posto dello squalificato Dutu. Per quanto concerne il centrocampo, sulle fasce dovrebbero agire Martinelli e Bassano, al centro Mercati e Amatucci. In attacco la coppia Jallow-Gambale supportata da Barranca sulla trequarti.

Per quanto riguarda l’Olbia, il tecnico Alessandro Marino dovrebbe utilizzare il modulo 4-3-1-2. A difendere la porta Ciocci, in difesa Arboleda e Travaglini sugli esterni, con la coppia centrale formata da Boccia ed Emerson. Il terzetto di centrocampo dovrebbe essere formato da Chierico, Giandonato e Lella. Sulla trequarti dovrebbe agire Biancu che supporterà il tandem d’attacco composto da Ragatzu e Udoh.

QUOTE E PRONOSTICI

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Montevarchi Olbia di Serie C, proposte dall’agenzia Sisal. Sarà una gara piuttosto equilibrata secondo i pronostici. Una vittoria del Montevarchi, abbinata al segno 1 ha una quota di 2.50. Il risultato meno probabile sembra il pareggio, con il segno X quotato 3.20. Non è da escludere una possibile vittoria dell’Olbia, abbinata al segno 2, con una quota di 2.70.



