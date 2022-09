Diretta Montevarchi Olbia/ Streaming video tv: sfida rovente (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI OLBIA: TOSCANI FAVORITI!

Montevarchi Olbia, in diretta domenica 11 settembre alle ore 14.30 presso lo Stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del girone B di Serie C. Due squadre che arrivano con sentimenti totalmente opposti: i padroni di casa vogliosi di riscatto, gli ospiti a caccia di conferme.

Il Montevarchi nella prima giornata di campionato è sconfitto per 2-0 dal Gubbio: reti firmate da Bulevardi e Artistico. L’Olbia, invece, ha iniziato la stagione con il piede giusto: i sardi hanno vinto 1-0 contro il Pontedera, rete siglata al 90’ da Boganini, subentrato nel finale a Biancu. Il confronto di oggi sarà molto importante per i due team, che puntano alla salvezza ma che sperano di poter strappare un pass per i playoff.

DIRETTA MONTEVARCHI OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Montevarchi Olbia, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Montevarchi Olbia esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI OLBIA

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Montevarchi e Olbia, ma è il momento di andare a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, schierati con il consueto 3-5-2: Mazzini, Bertola, Tozzuolo, Martinelli, Lischi, Boiga, Gennari, Pietra, Cerasani, Jallow, Italen. I rossoblu dovranno fare a meno di Amatucci in mezzo al campo, con la mezzala espulsa nel match d’esordio contro il Gubbio. Passiamo adesso alla compagine sarda, in campo con il 3-4-1-2: Gelmi, Brignani, Bellodi, Emerson, Sueva, Minala, La Rosa, Travaglini, Biancu, Ragatzu, Contini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a conoscere le quote per le scommesse della diretta Montevarchi Olbia. Secondo i principali bookmakers, i padroni di casa partono con i favori del pronostico. Prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria del Montevarchi è a 2,15, il pareggio è a 3,15, la vittoria dell’Olbia è a 3,25. Passiamo adesso alle scommesse sui gol: Under 2,5 e Over 2,5 sono quotati 1,85, mentre Gol e No Gol sono rispettivamente a 1,68 e 2,05.











