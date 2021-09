Diretta Montevarchi Pescara/ Streaming video tv: inusuale big match! (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI PESCARA: ATTENZIONE ALL’AQUILA…

Montevarchi Pescara sarà diretta dal signor Michele Giordano, va in scena alle ore 17:30 di domenica e rientra nel programma della 4^ giornata per il girone B di Serie C 2021-2022. Per come stanno adesso le cose, si tratta di un match che vale il primo posto: merito dell’Aquila che, da neopromossa, ha approcciato alla grande il campionato e dopo la sconfitta di Reggio Emilia ha battuto Entella e Fermana, volando a 6 punti e lasciando intendere di poter giocare il ruolo della rivelazione, andando a caccia di un posto nei playoff. Questo sulla carta: la proiezione dice così, ma chiaramente tre partite sono troppo poche per valutare realmente la matricola toscana.

Il Pescara, partito con lo status di favorita per la promozione, ha tenuto fede alle premesse vincendo le prime due gare, poi è stato fermato in casa dalla Vis Pesaro: agganciato dal Siena in vetta, resta comunque una squadra con cui le altre candidate al salto di categoria devono fare i conti. Vedremo se nella diretta di Montevarchi Pescara sarà confermato il pronostico o ci sarà qualche sorpresa, mentre aspettiamo che si giochi possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni attese al Brilli Peri.

DIRETTA MONTEVARCHI PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Pescara non sarà fornita dai canali della nostra televisione; per assistere alla partita di Serie C dovrete allora riferirvi al portale Eleven Sports, che da qualche anno è la casa ufficiale della terza divisione e fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia. Sarà una visione in diretta streaming video; la piattaforma consente di sottoscrivere un abbonamento stagionale, ma nel caso si potrà anche acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato, salvo eccezioni debitamente segnalate.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI PESCARA

In avvicinamento a Montevarchi Pescara, Roberto Malotti studia un 3-4-1-2 nel quale Rinaldi, che sarà il portiere, verrebbe protetto dalla linea difensiva formata da Bassano, Achy e Tozzuolo, con due laterali che daranno una mano e saranno Lischi e Barranca. In mezzo al campo dovrebbe agire la coppia Amatucci-Mercati (con Mionic prima alternativa), sulla trequarti si piazza Carpani che supporterà l’azione dei due attaccanti Sulayman Jallow e Gambale, qui con Mignani e Lunghi che sperano ma sono dietro nelle gerarchie.

Tante soluzioni a disposizione di Gaetano Auteri, che dopo la vittoria in Coppa Italia torna a schierare i titolari: Raffaele Di Gennaro in porta, davanti a lui la difesa formata da Cancellotti, Drudi e Frascatore e, come per il Montevarchi, due esterni che avanzano la loro posizione e saranno Zappella e Rasi. Ledian Memushaj e Pompetti (o Valdifiori) giocano in mezzo; Clemenza e D’Ursi sono favoriti su Galano e Marilungo per le corsie del tridente, come prima punta attenzione a Franco Ferrari e Rauti in alternativa a De Marchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Montevarchi Pescara possiamo consultare le quote fornite ufficialmente dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare 3,35 volte l’importo investito, per l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) siamo ad una vincita di 3,30 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, il valore corrisponderebbe a 2,10 la cifra che avrete scelto di giocare con questo bookmaker.



