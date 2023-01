Diretta/ Montevarchi Reggiana, streaming video tv: ospiti favoriti (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI REGGIANA: OSPITI FAVORITI!

Montevarchi Reggiana, in diretta domenica 15 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo Stadio Gastone Brilli Peri di Arezzo, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Quasi un testacoda quello in programma questo pomeriggio: i padroni di casa sono penultimi, mentre gli emiliani occupano la testa della classifica.

Il Montevarchi è situato al diciannovesimo posto con 17 punti in 21 gare, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e dodici sconfitte. Dopo la vittoria contro il Gubbio, i rossoblu sono stati superati 2-1 dall’Olbia nell’ultimo turno. La Reggiana, invece, è in vetta a quota 46 punti, a +5 sul Cesena, grazie a quattordici vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Gli amaranto sono reduci da tre vittorie di fila, l’ultima per 4-0 contro il Siena.

MONTEVARCHI REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi Reggiana non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Montevarchi Reggiana sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI REGGIANA

In attesa di conoscere gli undici ufficiali, è tempo di andare ad analizzare le probabili formazioni della diretta tra Montevarchi e Reggiana al via nel primo pomeriggio. Partiamo dalla compagine toscana, il modulo è il 3-4-1-2: Mazzini, Tozzuolo, Bertola, Fiumano, Amatucci, Nador, Marcucci, Lischi, Giordani, Jallow, Biagi. Passiamo adesso alla compagine allenata da Aimo Diana, il modulo è il solito 3-5-2: Venturi, Luciani, Rozzio, Cauz, Libutti, Muroni, Cigarini, Kabashi, Guiebre, Pellegrini, Lanini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Montevarchi Reggiana vedono favorita la formazione ospite. Prendiamo come riferimento i numeri dei bookmakers di Eurobet: il successo del Montevarchi è a 4,80, il pareggio paga 3,35, mentre la vittoria della Reggiana è data a 1,75. Secondo gli esperti non ci saranno molte segnature: Under 2,5 a 1,52 e Over 2,5 a 2,40. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 2,15 e 1,62.

