DIRETTA MONZA BIANCO MONZA ROSSO/ Video streaming tv: il calendario estivo dei brianzoli (11 luglio)

DIRETTA MONZA BIANCO MONZA ROSSO: IL CALENDARIO

Aspettiamo la diretta di Monza Bianco Monza Rosso, ma nel frattempo possiamo già fare un punto sulle amichevoli estive che attendono Alessandro Nesta. Il nuovo allenatore del Monza imparerà in questi giorni a conoscere la sua nuova squadra, e per l’esordio in Serie A dovrà ovviamente prepararsi nel migliore dei modi; anche per questo motivo i brianzoli giocheranno due amichevoli a livello di sgambata ma poi alzeranno la posta. Segnalando che il calendario è ancora in aggiornamento, dopo questo test in famiglia il Monza tornerà in campo mercoledì per sfidare la Nuova Camunia, una selezione locale, ma poi giocherà due amichevoli interessanti.

La prima contro il Palermo, squadra di grande ambizione che l’anno scorso ha raggiunto la semifinale playoff in Serie B e anche in questa stagione partirà, agli ordini del nuovo allenatore Alessio Dionisi, con l’idea di tornare in Serie A. Test contro i rosanero previsto per sabato 20 luglio, mentre mercoledì 24 il Monza incrocerà le armi in un bel derby contro l’Alcione Milano, che ha centrato una storica e bellissima promozione in Serie C e allo stesso modo vorrà farsi trovare pronto. Intanto, vedremo cosa succederà in questa comunque interessante diretta di Monza Bianco Monza Rosso. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI MONZA BIANCO MONZA ROSSO IN STREAMING VIDEO TV

Al momento non sono state fornite indicazioni circa una diretta tv di Monza Bianco Monza Rosso: possiamo riportare che lo scorso anno alcune amichevoli della squadra brianzola erano state mandate in onda da Sky Sport ma per questo test in famiglia tra Monza Bianco e Monza Rosso non ci sono certezze, ovviamente anche per quello che riguarda una trasmissione in diretta streaming video. Potrete comunque consultare liberamente le pagine ufficiali che il Monza mette a disposizione sui propri social per le informazioni utili, in particolare consigliamo Facebook e X (già Twitter).

MONZA BIANCO MONZA ROSSO: TEST IN FAMIGLIA!

L’estate di Alessandro Nesta si apre con un’amichevole in famiglia: la diretta di Monza Bianco Monza Rosso va in scena alle ore 17:00 di domenica 14 luglio presso il ritiro di Pontedilegno-Tonale e, come già dice il nome, si tratterà di un test con i giocatori della rosa che si divideranno mettendosi a confronto tra loro. In attesa di giocare amichevoli “vere”, Alessandro Nesta inizia a conoscere la sua squadra: martedì il nuovo allenatore è stato presentato alla stampa in compagnia di Adriano Galliani e ora è pronto a vivere la sua avventura.

Come da lui stesso ricordato, sarà difficile raccogliere l’eredità di un Raffaele Palladino che ha fatto davvero bene lo scorso anno; sarà dunque interessante scoprire se Nesta riuscirà a mantenere il Monza a metà classifica o gli farà addirittura fare un salto di qualità, certamente da Adriano Galliani aspettiamo anche colpi importanti di calciomercato ma per il momento vivremo questa prima amichevole, dunque a margine di Monza Bianco Monza Rosso proviamo anche a dire qualcosa circa le probabili formazioni per quanto possibile.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA BIANCO MONZA ROSSO

Come dicevamo, ipotizzare le formazioni della diretta Monza Bianco Monza Rosso è complicato: Nesta nei fatti potrebbe fare di tutto e anche mischiare le squadre a partita in corso. Secondo i dettami già svelati in conferenza stampa, possiamo pensare a un eventuale Monza Bianco con Cragno tra i pali e una difesa formata da Andrea Carboni, Pablo Marì e Izzo; sulle fasce laterali a centrocampo possono correre Birindelli a destra e Kyriakopoulos sull’altro versante, mentre in mezzo al campo potrebbero agire Pessina e Gagliardini con due trequartisti eventuali in Colpani e Caprari, ad accompagnare la prima punta che in questa prima squadra potrebbe essere Djuric.

Per quanto riguarda il Monza Rosso, partiamo da Sorrentino come portiere e poi linea difensiva con Bettella, Caldirola e Antov rientrato dal prestito alla Cremonese; a sinistra non ci sono troppe alternative e allora potrebbe spostarsi il jolly Ciurria, con Pedro Pereira sull’altro versante. Nel settore nevralgico scegliamo una linea a tre, perché questa squadra potrebbe andare in campo con il 3-5-2: quindi ecco Valoti e Machin con Bondo che potrebbe prendersi una maglia davanti alla difesa, in attacco Petagna e Dany Mota potrebbero formare il tandem ma poi ci sarà spazio, da una parte e dall’altra, per i vari Leonardo Mancuso, Davide Diaw e Mirko Maric così come per D’Alessandro e Marras.











