PRESENTAZIONE ALESSANDRO NESTA MONZA/ Video streaming tv: oggi la conferenza perchè… (oggi 9 luglio 2024)

PRESENTAZIONE ALESSANDRO NESTA MONZA: LA SCELTA DELLA DATA

La presentazione di Alessandro Nesta al Monza avrà luogo tra poco, dunque martedì 9 luglio, e anche la scelta della data non è casuale. Lo ha rivelato Adriano Galliani, con cui Nesta torna a lavorare dopo gli anni gloriosi al Milan: infatti nei giorni scorsi c’era ancora incertezza sulla data esatta della presentazione di Nesta, che oscillava tra martedì e giovedì. A mettere tutti d’accordo è stato Galliani, che ha ricordato come il 9 luglio il nuovo allenatore del Monza abbia vinto il Mondiale con l’Italia: sono passati 18 anni e lui si era infortunato all’inizio del torneo, ma Galliani ha comunque precisato che si potesse trattare di una cosa simpatica.

Nesta come detto rappresenta l’ennesimo giocatore di quella rosa che, agli ordini di Marcello Lippi, si è poi votato a una carriera da allenatore: quest’anno in Serie A ci saranno anche Daniele De Rossi e Alberto Gilardino, in Serie B avremo Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo e Fabio Grosso e poi naturalmente bisogna citare Fabio Cannavaro, liberato dall’Udinese dopo averla salvata all’ultima giornata, Gennaro Gattuso che ha accettato l’offerta dell’Hajduk Spalato, in più Andrea Barzagli avrebbe dovuto iniziare con l’Under 16 della Fiorentina ma è saltato tutto a causa, pare, delle proteste di alcuni tifosi viola visto il suo passato con la Juventus. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA PRESENTAZIONE DI ALESSANDRO NESTA AL MONZA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Non dovrebbe essere prevista una diretta tv della presentazione di Alessandro Nesta come nuovo allenatore del Monza, ma consigliamo comunque di tenere d’occhio i canali ufficiali della società brianzola: le varie pagine social infatti potrebbero aprire una diretta streaming video per seguire l’evento come spesso capita nelle conferenze stampa in cui viene presentato un nuovo acquisto.

ALESSANDRO NESTA MONZA: LA CONFERENZA STAMPA

È prevista per martedì 9 luglio, alle ore 12:00, la presentazione di Alessandro Nesta come nuovo allenatore del Monza: anche la società brianzola dunque avrà la conferenza stampa nella quale il giovane tecnico (giovane si fa per dire, visto che ha comunque ha 48 anni) parlerà davanti alla stampa per la prima volta nel suo nuovo ruolo. Ricordiamo che il Monza ha dovuto dare l’addio a Raffaele Palladino, che è stato l’artefice di due ottime salvezze nei primi due campionati di Serie A di sempre del club: era arrivato all’inizio del 2022-2023 per sostituire l’esonero Giovanni Stroppa.

Avendo firmato con la Fiorentina, Palladino ha chiaramente lasciato vacante il posto di allenatore e la scelta del Monza è ricaduta su Alessandro Nesta: tecnico “giovane” per quella che è la sua esperienza in panchina, ma a dire il vero in carriera l’ex difensore ha fatto cose decisamente positive ed è pronto ad affrontare quello che sarà l’esordio in Serie A, certamente una bella soddisfazione per lui e una sfida intrigante per un Monza che vuole ora confermarsi al centro della classifica, magari provando a fare qualche passo verso la Conference League.

PRESENTAZIONE ALESSANDRO NESTA MONZA: UN NUOVO INIZIO

La presentazione di Alessandro Nesta come nuovo allenatore del Monza rappresenta un nuovo inizio per la società brianzola: come detto Raffaele Palladino ha fatto bene ma rappresenta il passato, adesso possiamo dire che Adriano Galliani abbia voluto alzare il tiro affidando il Monza a un allenatore che è comunque ancora alle prime armi e almeno per quanto riguarda la Serie A è alla sua prima esperienza, ma che rispetto al suo predecessore ha già messo insieme un po’ di esperienza, come dire che anche il Monza sia pronto a superare l’asticella.

Nesta è solo uno dei tanti ex campioni che hanno iniziato un percorso da allenatore, va ricordato in particolare che parliamo dell’Italia campione del mondo 2006 e che Nesta avrà come avversario Alberto Gilardino e Daniele De Rossi, senza parlare di tutti gli elementi che sono in Serie B o in altre parti del mondo. Lui come detto deve ancora fare il salto di qualità definitivo ma quello che sino a questo momento ha fatto in carriera dice che come nuovo allenatore del Monza possa funzionare: oggi la sua presentazione alla stampa, poi sarà interessante vedere cosa saprà fare in campo.











