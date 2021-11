Diretta Monza Casalmaggiore/ Streaming video Rai: brianzole per la Top 3! (volley)

DIRETTA MONZA CASALMAGGIORE: BRIANZOLE PER IL GRANDE SALTO!

Monza Casalmaggiore è in diretta dall’Arena di Monza, alle ore 20:30 di sabato 20 novembre: la partita è valida per la 8^ giornata nel campionato di Serie A1 2021-2022 di volley femminile, e rappresenta un incrocio abbastanza interessante tra due squadre che hanno ambizioni di playoff. Nell’ultima giornata entrambe hanno vinto in maniera roboante: la Vero Volley ha schiantato la resistenza di Roma mentre la VBC si è imposta su Vallefoglia, dunque successi che hanno contribuito a migliorare la classifica per quanto possa valere alla metà di novembre.

Di sicuro Monza sta facendo meglio, e quest’anno punta al salto di qualità per arrivare davvero a essere una corazzata del nostro campionato; Casalmaggiore fatica maggiormente ma le possibilità di arrivare alla post season sono più che ampie. Vedremo intanto quello che succederà nella diretta di Monza Casalmaggiore; aspettando che la partita si giochi, proviamo anche a fare una rapida valutazione circa i temi principali che potranno emergere dall’Arena di Monza.

DIRETTA MONZA CASALMAGGIORE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Casalmaggiore sarà garantita da Rai Sport, il canale che come sempre trovate al numero 57 del digitale terrestre: la visione della partita sarà dunque in chiaro e, in assenza di un televisore, sarà possibile accedere alle immagini con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente grazie a sito o app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONZA CASALMAGGIORE: RISULTATI E CONTESTO

Monza Casalmaggiore è una partita tra due squadre che attualmente sono separate da 5 punti nella classifica di Serie A1: la Vero Volley ne ha 14 e si trova appaiata a Scandicci e Busto Arsizio, forse non siamo ancora ai livelli della dominante Conegliano ma almeno andare a prendersi il secondo posto di Novara (+3) è ampiamente possibile, soprattutto se si continuerà su questa falsariga di risultati. Si trova invece in ottava posizione Casalmaggiore, che ha un saldo ancora negativo (3 vittorie e 4 sconfitte) ma per l’appunto giocherebbe i playoff, soprattutto ha una partita in meno rispetto a Chieri e dunque potenzialmente potrebbe agganciare la settima piazza in classifica. Attualmente c’è distanza tra le due squadre: idealmente Monza fa parte del gruppo delle big mentre la VBC deve lottare per un posto nella parte alta della graduatoria, ma non si può pensare che le cremonesi partano battute anche se certamente, pensando a un pronostico per la partita di oggi, Monza parte chiaramente favorita e vuole centrare una vittoria che la avvicinerebbe ancor più alle primissime posizioni di questo campionato di Serie A1.

