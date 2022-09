Diretta Monza Ciliverghe/ Streaming video amichevole: test per i biancorossi

DIRETTA MONZA CILIVERGHE: AMICHEVOLE IN VISTA DELLA RIPRESA

Monza Ciliverghe, in diretta non dall’U-Power Stadium ma dal Centro Sportivo di Monzello. Si sfidano nella mattinata di oggi, domenica 25 settembre 2022 in un’amichevole con orario di inizio alle 10:30. Per i biancorossi sarà un test utile tra le mura amiche per prepararsi al meglio in vista della ripresa della Serie A, che per la squadra di Raffaele Palladino prevede la partita contro la Sampdoria. Dopo la vittoria contro la Juventus e la conquista dei primi tre punti storici in Serie A, il Monza scende in campo oggi per affrontare una squadra che milita nel campionato di Eccellenza.

Considerando che sono quasi dieci giorni di pausa per la sosta, durante la quale sono andate in scena le partite della Nations League, questa amichevole contro il Ciliverghe per il Monza rappresenta una sfida importante per dare continuità al lavoro svolto finora. Ma è anche un’occasione per provare nuovi schemi e rafforzarne altri, a partire da quelli per la difesa, in vista appunto della sfida contro la Sampdoria che per Palladino è quasi un derby, visto il suo passato nel Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA CILIVERGHE

Dopo il giorno di permesso extra concesso dall’allenatore Palladino dopo il successo contro la Juventus, la squadra comunque era già tornata ad allenarsi a Monzello. Nel mirino un trittico di partite decisive in chiave salvezza: infatti, nei prossimi 15 giorni il Monza affronterà la Sampdoria in trasferta, poi ospiterà lo Spezia e quindi dovrà affrontare l’Empoli. Servono almeno 4 punti per alimentare la corsa salvezza. Anche per questo, quindi per mantenere elevate concentrazione e ritmo gara, il Monza ha fissato per oggi un’amichevole contro il Ciliverghe. Per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Monza Ciliverghe è difficile far previsioni trattandosi di un’amichevole. Ma se Palladino vuole provare qualcosa in vista della Sampdoria, allora potrebbe puntare sul 3-4-3 con Di Gregorio tra i pali, Marlon, Pablo Marì e Izzo in difesa, con Colpani e Sensi in mezzo al campo, Ciurria e Carlos Augusto sulle fasce, quindi Pessina e Caprari a completare il tridente insieme a Mota Carvalho. Non c’è nella nostra ipotesi Rovella, essendo stato convocato dalla Nazionale italiana Under 21.

Invece il Ciliverghe è reduce da una vittoria per 3 a 2 contro la Soresinese: a segnare per i bresciani Scidone, Fantoni e Valotti nella prima frazione. In quest’occasione il Ciliverghe allenato da Roberto Crotti è sceso in campo con un 4-3-1-2. Quindi, Gallina tra i pali, Fagoni, Gentili, Fantoni e Cestana in difesa; Brunelli, Falchetto e Pasini a centrocampo: Valotti a supporto di Bosio e Scidone in attacco.

DIRETTA MONZA CILIVERGHE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta di Monza Ciliverghe non può essere seguita in tv, in quanto non vi è una copertura televisiva dell’amichevole. Non è neppure disponibile una diretta video streaming della partita. La diretta Monza Ciliverghe verrà disputata, infatti, a porte chiuse, come comunicato dallo stesso club biancorosso sul proprio sito ufficiale. Di conseguenza, per i tifosi sarà utile affidarsi ai social per ottenere aggiornamenti in merito all’andamento della partita e poi del suo risultato finale.

