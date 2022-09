Monza, Giovanni Stroppa esonerato/ Raffaele Palladino, ex Primavera, nuovo allenatore

Il Monza ha deciso di esonerare il tecnico Giovanni Stroppa. Dopo sei giornate di campionato di Serie A in cui la compagine brianzola ha ottenuto un solo misero punto grazie ad un pareggio, e perdendo le altre cinque uscite, il presidente Silvio Berlusconi ha deciso di sollevare dal suo incarico il tecnico dei biancorossi. Molto probabilmente il leader di Forza Italia è convinto che la squadra brianzola possa dare di più, di conseguenza ha ben pensato di cambiare la guardia, a soli cinque giorni dalla delicata sfida casalinga contro la Juventus all’U-Power Stadium o Brianteo. Al suo posto, così come da comunicato ufficiale del Monza calcio, è giunto Raffaele Palladino, già tecnico della Primavera brianzola.

“AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni Stroppa i migliori successi professionali per il futuro. AC Monza – si legge ancora sul sito ufficiale della squadra – comunica che la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata a Raffaele Palladino, allenatore della Primavera biancorossa dalla stagione sportiva 2021-2022 e già dal 2019 nell’organico tecnico del Settore Giovanile del Monza”.

MONZA, ESONERATO GIOVANNI STROPPA: PRIMO INCARICO IMPORTANTE PER RAFFAELE PALLADINO

Si conclude così dopo circa un anno e mezzo la straordinaria avventura di Giovanni Stroppa sulla panchina monzese, lui che era sbarcato in Brianza il 28 maggio del 2021, concludendo la stagione al quarto posto per poi raggiungere l’attesissima promozione nella massima serie calcistica italiana.

Al suo posto, come detto sopra, troveremo Raffaele Palladino, alla prima vera esperienza da allenatore dopo aver giocato a calcio fino al 2019. L’ex giocatore conosce molto bene l’ambiente Monza in quanto ha lavorato prima come collaboratore nelle giovanili, quindi guidando la formazione Under 15, poi la Primavera ed ora la prima squadra. In lizza per la panchina del Monza vi erano anche Ranieri, Donadoni e Andreazzoli ma alla fine la dirigenza ha optato per una scelta un po’ a sorpresa.

