Diretta Monza Cisterna/ Streaming video Rai: obiettivi opposti (volley)

Monza Cisterna, diretta dagli arbitri Maurizio Canessa e Giuseppe Curto, si gioca alle ore 18.00 di questo pomeriggio, sabato 19 novembre 2022, come anticipo televisivo della ottava giornata della Superlega di volley maschile, il massimo campionato di pallavolo che ci sta regalando emozioni ormai da quasi due mesi, subito dopo il trionfo dell’Italia ai Mondiali che renderà per sempre indimenticabile questo anno 2022 nel mondo della pallavolo. Ormai siamo tuttavia ampiamente nel vivo della stagione dei club, andiamo allora a scoprire come Vero Volley Monza e Top Volley Cisterna arrivano a questa partita.

La diretta di Monza Cisterna ci offrirà una situazione di classifica certamente differente rispetto a quanto ci si poteva attendere a inizio campionato, con i lombardi in difficoltà a quota 7 punti e i laziali invece eccellenti terzi con 13 punti, addirittura davanti a una corazzata come Civitanova. Gli obiettivi allocarono facili da intuire: per Monza risalire verso posizioni più consone evitando possibili guai, per Cisterna invece continuare a volare verso un sogno. Che cosa succederà nella diretta di Monza Cisterna?

DIRETTA MONZA CISTERNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Cisterna sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Monza Cisterna sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA MONZA CISTERNA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Monza Cisterna metterà di fronte situazioni che erano forse inattese in questa edizione della Superlega. Monza ha sofferto fin dal principio: nette sconfitte a Perugia e Taranto, intervallate dal ko casalingo contro Milano nelle prime tre giornate. Poi uno squillo con il successo per 3-0 ai danni di Civitanova, seguito dal colpaccio sul campo di Piacenza: Monza sembrava essere ripartita, ma poi si è nuovamente fermata perdendo contro Trento e Verona nelle ultime giornate e ritrovandosi di conseguenza in una scomoda posizione di classifica.

Cisterna dal canto suo ha sorpreso fin dal debutto, vincendo per 0-3 alla prima giornata di campionato sul campo di Milano, poi le vittorie consecutive furono ben tre. La quarta giornata ha portato la prima sconfitta, ma non si può certo dire che perdere 3-2 a Trento sia un disonore, mentre la prima vera delusione fu il ko casalingo per 1-3 contro Siena. La successiva sconfitta per 3-0 a Modena sembrava avere segnato un definitivo ritorno nei ranghi per Cisterna, che però settimana scorsa si è rilanciata alla grande vincendo 3-0 contro Civitanova, riprendendosi il terzo posto e ricominciando a sognare.

