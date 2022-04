Diretta Monza Civitanova/ Streaming video Rai: gara-2 quarti playoff volley

DIRETTA MONZA CIVITANOVA: I MONZESI CERCANO LA RIVINCITA

Monza Civitanova, diretta dagli arbitri Dominga Lot e Maurizio Canessa alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 2 aprile 2022, si gioca come gara-2 dei quarti dei playoff della Superlega di volley maschile presso l’Arena di Monza della città lombarda. Domenica scorsa, gara-1 era terminata con una perentoria vittoria casalinga per 3-0 della Cucine Lube Civitanova, che di conseguenza ha fin da oggi l’occasione per chiudere i conti di questa serie al meglio delle tre partite, mentre la Vero Volley Monza naturalmente punta sul fattore campo per allungare la serie dei quarti, puntando alla “bella” che si giocherebbe settimana prossima a Civitanova.

In una serie breve gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo: Civitanova vincendo gara-1 ha evitato il rischio di ritrovarsi pericolosamente con le spalle al muro oggi a Monza, ma naturalmente un successo lombardo questo pomeriggio rimetterebbe in equilibrio una serie sulla carta nettamente sbilanciata in favore di Civitanova, seconda in stagione regolare con 57 punti contro il settimo posto di Monza a quota 31 punti, poco più della metà. Che cosa succederà quindi oggi nella diretta di Monza Civitanova?

DIRETTA MONZA CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Civitanova sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), che come sempre è il punto di riferimento per la pallavolo italiana. Appuntamento di conseguenza anche in diretta streaming video, tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

Verso la diretta di Monza Civitanova, abbiamo già visto che sulla carta la differenza tra le due squadre è notevole, come indicano i 26 punti di distacco in classifica. La Lube Civitanova di Gianlorenzo Blengini ha onorato il pronostico domenica con un bel 3-0: grande battaglia nel primo set che i marchigiani vinsero per 27-25, poi gli altri due parziali (25-16 e 25-17) non hanno avuto storia. Civitanova adesso deve proseguire su questa strada, perché dopo essere uscita presto sia dalla Coppa Italia sia dalla Champions League resta “solo” lo scudetto per nobilitare la stagione.

Questo potrebbe essere un vantaggio per Monza: il Vero Volley ha già ottenuto il suo grande obiettivo stagionale vincendo la Coppa Cev, primo titolo in bacheca per la società lombarda. Massimo Eccheli e i suoi ragazzi adesso cercano la gloria: allungare la serie sarebbe già una soddisfazione, eliminare Civitanova un capolavoro. La serenità del Vero Volley Monza contro la maggiore forza della Lube Civitanova, questo potrebbe essere il leitmotiv della partita.











