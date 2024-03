DIRETTA/ Monza Civitanova (risultato 1-1) streaming video Rai: reazione Vero Volley! (oggi 10 marzo 2024)

DIRETTA MONZA CIVITANOVA (RISULTATO 1-1): REAZIONE VERO VOLLEY!

Mint Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova, gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Superlega di volley maschile fa registrare la reazione della formazione lombarda nel secondo set. La Lube resta in partita fino al 12-9, poi il parziale vede una grande accelerazione di Monza che passa a condurre sul 17-11 dopo un break di 6 punti consecutivi a proprio favore. Distanza poi mantenuta dalla Vero Volley che ha chiuso il set a suo favore sul 25-18. (agg. di Fabio Belli)

MONZA CIVITANOVA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Civitanova sarà in chiaro per tutti, perché la messa in onda delle partite di SuperLega riguarda la televisione di stato: come sempre l’appuntamento sarà su Rai Sport HD, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando e che vi permetterà di seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente visitando il sito di Rai Play o installando e attivando la relativa app. La mobilità, sempre previa sottoscrizione di un abbonamento e per tutte le sfide del campionato di volley maschile, sarà poi garantita anche dalla piattaforma Volleyballworld.net. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, MONZA CIVITANOVA

LUBE AVANTI!

Mint Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova, gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Superlega di volley maschile, vede un primo combattutissimo set chiudersi sul punteggio di 24-26 in favore di Civitanova. Sul 18-16 e sul 20-19 Monza sembrava riuscire a restare avanti con gli ace di Cachopa e Takahashi che hanno messo in difficoltà la difesa ospite, ma la Lube ha trovato il sorpasso sul 22-23 e poi ha chiuso con un muro vincente sul 24-26. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Finalmente la diretta di Monza Civitanova sta per cominciare. Un dato molto interessante per leggere questa serie playoff è legato ai precedenti stagionali: si è giocato finora in quattro occasioni e per tre volte ha vinto il Vero Volley, dunque il successo in gara-1 non è stato improvviso. In regular season Monza aveva già sbancato l’Eurosuole Forum nel girone di andata, aprendo il suo campionato con un netto 3-0 ai danni della Lube; Civitanova si era riscattata alla Opiquad Arena timbrando un convincente 3-1, ma poi è arrivato gennaio 2024 e le due squadre si sono ritrovate nei quarti di Coppa Italia, come risultante della classifica di SuperLega al termine dell’andata.

A Monza, il Vero Volley ha vinto 3-1; come poi sappiamo i brianzoli si sono spinti sino in finale eliminando addirittura Trento, ma hanno perso contro Perugia. Quattro giorni fa il primo episodio della serie playoff per il primo turno, e nuovo successo per la squadra brianzola: evidentemente dunque Civitanova soffre particolarmente il Vero Volley, ma dall’altra parte quando c’è aria di post season la squadra di Gianlorenzo Blengini sa trasformarsi; la parola passa adesso al taraflex della Opiquad Arena per scoprire come andranno le cose, mettiamoci comodi perché la diretta di Monza Civitanova sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

MONZA CIVITANOVA: CHE OCCASIONE PER IL VERO VOLLEY!

Monza Civitanova è in diretta dalla Opiquad Arena, alle ore 18:00 di domenica 10 marzo 2024: si gioca per gara-2 dei quarti di finale playoff nel campionato di volley SuperLega 2023-2024. È davvero una grande occasione per il Vero Volley: quattro giorni fa Monza ha sbancato l’Eurosuole Forum vincendo il primo episodio della serie, oggi gioca davanti al suo pubblico e dunque può allungare sul 2-0 avendo poi a disposizione di fatto tre match point per volare in semifinale, un risultato che certamente confermerebbe quanto di buono la squadra brianzola ha fatto nel corso della stagione.

Civitanova, un po’ come lo scorso anno, ha disputato una regular season non troppo scintillante e ha pagato dazio rispetto alle altre big, è arrivata ai playoff in affanno e ha perso gara-1 del primo turno, ma per il momento si tratta di un film già visto e ricordiamo bene che nell’ultima stagione la Lube aveva comunque raggiunto la finale scudetto. Ora comunque scopriremo quello che succederà nel corso della diretta di Monza Civitanova, aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche ulteriore disamina sui temi principali che sono legati alla partita della Opiquad Arena.

DIRETTA MONZA CIVITANOVA RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Monza Civitanova ci dirà se questa serie di playoff in SuperLega andrà sul 2-0 in favore del Vero Volley o se invece sarà la Lube a impattare, riprendendosi il fattore campo: l’anno scorso, appunto, Civitanova era andata sotto 0-2 nei confronti di Verona e sembrava un primo turno chiuso con grande sorpresa, ma poi la squadra di Gianlorenzo Blengini si era ritrovata e aveva strappato la qualificazione alla semifinale, dove tra l’altro si era trovata sotto 1-2 contro Milano e aveva giocato il dentro o fuori in gara-4 in trasferta.

Stiamo dunque parlando di una squadra che nelle difficoltà e con le spalle al muro può dare il meglio di sé; Monza però è molto cresciuta nel corso degli ultimi anni, lo ha dimostrato centrando la finale di Coppa Italia (ci torneremo) e dunque ha davvero tutto per fare il colpo grosso contro una corazzata della nostra SuperLega. Naturalmente sarà abbastanza importante vincere gara-2 alla Opiquad Arena per poi mettere tutta la pressione del mondo sulla Lube, tra poco la diretta di Monza Civitanova prenderà il via e noi scopriremo come andranno le cose nella serie dei quarti di finale playoff…











