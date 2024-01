DIRETTA TRENTO MONZA/ Video streaming tv: come si è arrivati fin qui? (Coppa Italia, oggi 27 gennaio 2024)

DIRETTA TRENTO MONZA: IL CAMMINO

Siamo quasi pronti alla diretta di Trento Monza, naturalmente il cammino di queste due squadre nella Coppa Italia di volley maschile è circoscritto a una sola partita ma vale comunque la pena ricordare cosa era successo all’inizio di gennaio. La Itas Trento, come già detto testa di serie numero 1 in virtù del primo posto nella classifica di SuperLega al termine del girone di andata, ha potuto giocare in casa contro Verona: la squadra di Fabio Soli non ha sbagliato e, come da pronostico, si è presa una scintillante vittoria per 3-0 con i parziali di 25-14, 25-19, 25-23 che hanno certificato una crescita sia pure non sufficiente, nel corso del match, da parte della Blu Volley Verona.

Per Monza invece è stato colpo grosso: come sesta squadra del seeding il Vero Volley ha giocato in trasferta contro la Piacenza campione in carica e terza forza di SuperLega. con un ottimo passo anche in Champions League. Monza ha vinto il primo set ed è stata raggiunta, ha vinto il terzo ma la Gas Sales ha forzato il tie break, nel quinto e decisivo parziale si è aperta una straordinaria battaglia che il Vero Volley ha portato a casa con il punteggio di 22-20. Dunque ecco formata questa diretta di Trento Monza come prima semifinale della Coppa Italia di volley maschile, e ora vedremo cosa succederà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRENTO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Monza sarà garantita su Rai Sport, la Final Four di Coppa Italia di volley maschile è naturalmente prerogativa della televisione di stato. Tuttavia, sappiamo già che esiste un modo per seguire questo match come gli altri: il portale Volleyballworld.net infatti garantisce le immagini di tutte le gare della pallavolo italiana, come indicato in occasione del campionato. Si tratterà di una visione in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

INIZIA LA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA!

Trento Monza è in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, location unica per la Final Four della Coppa Italia 2024 di volley maschile: la prima semifinale si gioca alle ore 16:00 di sabato 27 gennaio e la vincente sfiderà una tra Perugia e Milano. La Itas fino a questo momento sta dominando la stagione: si è presa il tabellone di Coppa Italia come testa di serie numero 1 e ancora oggi è prima in classifica in SuperLega, inoltre come da copione ha ottenuto il primo posto nel girone di Champions League e quindi la qualificazione diretta ai quarti.

Su queste premesse Monza non dovrebbe avere troppe chance ma attenzione, perché 24 giorni fa il Vero Volley ha fatto fuori Piacenza che difendeva il titolo e che è anche migliorata rispetto alla passata stagione: in una gara secca può davvero succedere di tutto e dunque noi siamo totalmente interessati a scoprire quale sarà l’esito della diretta di Trento Monza, e aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dal pomeriggio di Coppa Italia alla Unipol Arena.

DIRETTA TRENTO MONZA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Monza è ormai dietro l’angolo: si affrontano prima e sesta testa di serie nel tabellone di Coppa Italia, e per quanto riguarda la Itas bisogna ricordare che ha vinto questo trofeo per tre volte e ha anche giocato le ultime due finali. Ecco: se possiamo trovare un lievissimo difetto a Trento, è quello che in epoca recente ha quasi sempre mancato i grandi appuntamenti: certo l’anno scorso è tornata a vincere lo scudetto, ma in precedenza aveva anche perso due finali consecutive in Champions League e non vince la Coppa Italia dal 2013.

Resta comunque una delle grandi squadre di riferimento nel panorama del volley italiano e non solo; come già detto parte nettamente favorita in questa prima semifinale di Coppa Italia, ma Monza sta comunque disputando una stagione che conferma la crescita del progetto Vero Volley al maschile e qualificarsi per la finale di questa competizione sarebbe una tappa importante nel percorso, anche perché chiaramente si tratterebbe della prima volta. Adesso senza indugiare oltre possiamo prenderci qualche istante, perché tra poco alla Unipol Arena si entrerà nel vivo con la diretta di Trento Monza.











