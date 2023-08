DIRETTA MONZA EMPOLI/ Video streaming tv: ecco ben 30 precedenti (Serie A 2^ giornata, 26 agosto 2023)

DIRETTA MONZA EMPOLI: I TESTA A TESTA

Ci prepariamo a vivere la diretta di Monza Empoli, una partita che nel corso della storia ha avuto i suoi incroci; si parte dagli anni Ottanta per un bilancio che racconta di 30 gare complessive. Di queste, 13 sono state vinte dalla squadra toscana mentre quella brianzola ha ottenuto otto successi; curiosamente, tre nei primi tre incroci e poi soltanto cinque negli altri 27. Monza che però ha vinto l’ultima in assoluto, che si è giocata qui all’U-Power Stadium, lo scorso marzo: è finita 2-1 grazie ai gol di Patrick Ciurria e Armando Izzo, con in mezzo il temporaneo pareggio firmato da Martin Satriano.

In generale dunque l’Empoli ha fatto meglio: per esempio non ha mai perso tra il marzo 1991 e il settembre 1999 (per un totale di nove partite, con sette vittorie). In più non sono mancati i successi in trasferta per gli azzurri: per trovare quello più recente bisogna tornare alla stagione 2000-2001, eravamo in Serie B (del resto le due squadre si sono affrontate nel massimo campionato solo l’anno scorso) e la squadra di Silvio Baldini si era imposta grazie al gol realizzato da Marco Marchionni, che qualche anno dopo sarebbe anche passato alla Juventus passando poi per Fiorentina e Parma. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONZA EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Empoli sarà più correttamente una diretta streaming video: le modalità sono rimaste identiche allo scorso campionato, allora ricordiamo che questa sarà una delle sette partite della seconda giornata di Serie A 2023-2024 visibile solamente per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

PER I PRIMI PUNTI

Monza Empoli, in diretta alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, sabato 26 agosto 2023, si giocherà per la seconda giornata del nuovo campionato di Serie A presso lo stadio Brianteo (U-Power Stadium) della città lombarda. Per entrambe saranno in palio i primi punti in classifica nella nuova stagione, infatti alla diretta di Monza Empoli arriviamo con una sconfitta sia per la squadra lombarda sia per la formazione toscana nel precedente turno che ha aperto la grande avventura della Serie A 2023-2024, anche se in realtà si tratta di due situazioni differenti.

Per il Monza di Raffaele Palladino infatti ci può stare la sconfitta per 2-0 sul campo dell’Inter, anche se nello scorso torneo il derby al Meazza era stato clamorosamente vinto dai brianzoli, che adesso hanno come primo obiettivo centrare la vittoria per migliorare la partenza rispetto allo scorso campionato, quando il Monza ingranò solo con l’arrivo di Palladino in panchina. L’Empoli di Paolo Zanetti invece ha perso in casa contro il Verona quello che teoricamente potrebbe essere alla lunga un match salvezza, quindi i toscani hanno già bisogno di raddrizzare la situazione, pur senza fare drammi troppo precoci. Questi i temi, ma che cosa ci dirà fra poche ore la diretta di Monza Empoli?

PROBABILI FORMAZIONI MONZA EMPOLI

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Monza Empoli. I padroni di casa brianzoli di mister Raffaele paladino dovrebbero scendere in campo con un modulo 3-4-1-2, nel quale il portiere Di Gregorio sarà protetto dalla difesa a tre formata da D’Ambrosio, Marì e Izzo; a centrocampo invece dovrebbero trovare posto per il Monza da destra a sinistra Ciurria, Gagliardini, Pessina e Kyriakopoulos; infine, il reparto offensivo dei brianzoli potrebbe prevedere Colpani trequartista alle spalle dei due attaccanti Caprari e Dany Mota.

La risposta dell’Empoli allenato da Paolo Zanetti dovrebbe concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1 per la trasferta di Monza, con questi possibili undici titolari: in porta Caprile, protetto dalla linea difensiva a quattro formata da Ebuehi, Ismajli, Luperto e Cacace; nel cuore della mediana ecco invece Marin e Grassi; infine l’Empoli nel suo reparto offensivo dovrebbe proporre Cancellieri, Baldanzi e Gyasi da destra a sinistra sulla trequarti, alle spalle del centravanti Caputo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Monza Empoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede nettamente favoriti i padroni di casa brianzoli: il segno 1 infatti è quotato a 1,95, poi si sale a quota 3,55 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere l’Empoli questa sera.











