Diretta/ Monza Fiorentina, streaming video tv: i biancorossi sfidano i toscani (Serie A, 22 dicembre 2023)

DIRETTA MONZA FIORENTINA, OSPITI IN FORMA

La diretta Monza Fiorentina, in programma venerdì 22 dicembre alle ore 20:45, racconta della 17esima giornata di Serie A. I biancorossi sono reduci da due sconfitte nelle ultime tre partite avendo perso contro la Juventus 2-1 all’ultimo respiro e 3-0 con il Milan. Tra un ko e l’altro, il Monza è però riuscito ad ottenere tre punti importanti contro il Genoa grazie alla rete di Dany Mota all’83esimo minuto che ha risolto un match complicato.

Video/ Fiorentina Verona (1-0) gol e highlights: tre punti grazie a Beltran (17 dicembre 2023)

La Fiorentina è in un periodo molto positivo con l’ultima sconfitta distante ormai quasi un mese, quella per 1-0 col Milan. Da lì in poi, la Viola è riuscita ad archiviare al primo posto il girone di Conference League, qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Italia battendo ai calci di rigore il Parma dopo il 2-2 ai supplementari e infine guadagnare punti in Serie A riuscendo a vincere con Salernitana e Verona più il pareggio all’Olimpico contro la Roma.

Diretta/ Fiorentina Verona (risultato finale 1-0): Beltran la sblocca! (17 dicembre 2023)

MONZA FIORENTINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monza Fiorentina sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Naturalmente, per fruire del servizio, bisognerà essere abbonati: per quanto riguarda l’emittente televisiva si dovrà essere in possesso del pacchetto Calcio mentre per DAZN non c’è differenza tra i pacchetti ergo basterà essere abbonati.

Anche la diretta streaming Monza Fiorentina sarà visibile su entrambe le piattaforme. Per gli abbonati Sky esiste l’applicazione Sky Go che funziona su smartphone, tablet e pc mentre per chi è abbonato a DAZN potrà vedere la partita, oltre che sui dispositivi elencati in precedenza, anche sulla console di gioco.

Diretta/ Milan Monza (risultato finale 3-0): tre gol e tre punti per Pioli (17 dicembre 2023)

MONZA FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Monza Fiorentina vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Di Gregorio, reparto difensivo composto da D’Ambrosio, Marì, al rientro, e Caldirola. Agiranno larghi Ciurria e Kyriakopoulos con il duo Gagliardini-Pessina che stazionerà in mediana. Colpani e Mota saranno i due trequartisti alle spalle di Colombo.

Risponde la Fiorentina con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Terracciano, difesa da destra a sinistra con Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi a chiudere il reparto. Arthur e Duncan a centrocampo mentre Ikone, Barak e Sottil formeranno la folta batteria di trequartisti. Unica punta Beltran.

MONZA FIORENTINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Monza Fiorentina danno favorita la squadra ospite a 2.55. Secondo bet365, l’1 vale 2.70 mentre la X del pareggio la troviamo a 3.40.

Secondo i bookmakers, la sfida non sarà ricca di reti visto che l’Over 2.5 è quotato 2.10 contro l’1.70 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.95.











© RIPRODUZIONE RISERVATA