DIRETTA/ Monza Fiorentina streaming video tv: i precedenti del match sono appena due

Prima dell’inizio della partita in diretta Monza Fiorentina soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Non c’è una grande tradizione tra brianzoli e gigliati, anche perché questa è la prima stagione dei biancorossi in Serie A. In totale sono due i precedenti: una partita di Coppa Italia della stagione 2019-2020 e la gara d’andata di questo campionato.

Partiamo dal primo confronto, datato 18 agosto 2019: vittoria in rimonta dei viola per 3-1. Dopo il vantaggio del Monza con Brighenti, remuntada dei toscani con doppietta di Vlahovic e sigillo finale di Federico Chiesa. La gara d’andata disputata il 4 gennaio scorso è invece terminata 1-1: botta e risposta tra Cabral e Carlos Augusto. (Aggiornamento di MB)

MONZA FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Fiorentina non è prevista sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite selezionate per questa 31^ giornata di campionato. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie A è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza la visione di Monza Fiorentina in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

MONZA FIORENTINA: SFIDA AFFASCINANTE!

Monza Fiorentina, in diretta domenica 23 aprile 2023 alle ore 15.00 presso lo Stadio Brianteo di Monza, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A. Scontro diretto a metà classifica tra due squadre reduci da un buon momento e divise da appena quattro punti.

Il Monza è tredicesimo in classifica con 38 punti, frutto di dieci vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte. I brianzoli arrivano a questo appuntamento dalla vittoria esterna per 0-1 contro l’Inter. La Fiorentina, invece, è nona a quota 42 punti, raccolti grazie a undici vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte. Striscia positiva per i gigliati, reduci dal pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. (Aggiornamento di MB)

PROBABILI FORMAZIONI MONZA FIORENTINA

Un infortunato a testa – Sensi e Sirigu – ma tanti dubbi di formazione per gli allenatori di Monza e Fiorentina. Partiamo dai brianzoli, Palladino sceglie il consueto 3-4-2-1: Di Gregorio, Izzo, Pablo Marì, Caldirola, Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Colpani, Caprari, Petagna. 4-2-3-1 invece per Vincenzo italiano: Terracciano, Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi, Castrovilli, Mandragora, Ikone, Bonaventura, Gonzalez, Cabral.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monza Fiorentina vedono favorita la formazione di Vincenzo Italiano. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria del Monza è a 3,45, il pareggio è a 3,35, mentre il successo della Fiorentina è a 2,10. L’Under 2,5 è a 1,75, mentre l’Over 2,5 è dato a 1,97. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,77 e 1,97.

