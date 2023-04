Video/ Inter Monza (0-1) gol e highlights: Inzaghi, 11esima amarezza (Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI INTER MONZA: DEDICATA A BERLUSCONI!

Andiamo a rivedere il video gol e hihlights di Inter Monza. Undicesima sconfitta in campionato per l’Inter che cade anche contro il Monza a San Siro e resta fuori dalla zona Champions. L’Inter parte subito aggressiva: al 5′ Lukaku arriva al colpo di testa su cross di Barella ma la mira non è precisa. Al 9′ Mkhitaryan si avventa su una corta respinta di Izzo ma spara sopra la traversa. Al 19′ Izzo chiude bene su Gosens, poi al 21′ c’è mira sballata su un tentativo di Asllani.

Al 24′ Correa si incunea bene in area ma Di Gregorio si distende e si oppone con una grande parata. Chance anche per il Monza con De Vrij che riesce a chiudere al centro dopo un’incursione di Colpani. Al 29′ tegola per Palladino: Sensi è costretto a fermarsi per infortunio, al suo posto entra Caprari. Proprio il neo entrato al 33′ non arriva alla conclusione a centro area dopo aver vinto un primo rimpallo con Bastoni, su servizio di Ciurria. Col possesso palla insistito il Monza concede meno all’Inter e al 39′ i brianzoli vanno vicino al vantaggio: su cross da calcio d’angolo Izzo vince il duello con Darmian ma il suo colpo di testa si impenna sopra la traversa.

Dopo 2′ nella ripresa subito murata una conclusione di Ciurria, quindi subito dopo chiusura in extremis di De Vrij su Pablo Marì; nell’intervento l’olandese si infortuna e deve essere sostituito da Acerbi. Affondi di Rovella e Ciurria col Monza intraprendente che rischia però anche qualcosa. Al 10′ cross di Acerbi per la testa di Lukaku e Di Gregorio deve intervenire in controtempo con un gran riflesso, subito dopo errore in uscita di Pessina e Lukaku sfiora l’incrocio dei pali.

Al 18′ ripartenza del Monza, arriva al tiro Mota Carvalho che con una conclusione a girare sfiora l’incrocio dei pali, al 27′ Inzaghi prova a scuotere la squadra con un triplo cambio, con Lautaro Martinez, Calhanoglu e Brozovic che prendono rispettivamente il posto di Correa, Mkhitaryan e Asllani. Al 33′ però passa in vantaggio il Monza: calcio d’angolo guadagnato da un’incursione di Mota Carvalho, sul corner di Ciurria svetta Caldirola che schiaccia in rete col rimbalzo che supera Onana. Inter sotto e Brozovic viene ammonito in un momento di nervosismo per i nerazzurri. L’Inter cerca la reazione nei minuti finali dopo lo shock dello svantaggio ma le occasioni arrivano solo nei 5′ di recupero, dopo che Inzaghi ha buttato nella mischia anche Dzeko. Prima un colpo di testa di Lautaro Martinez al 93′ esce di poco a lato, quindi al 95′ all’ultimo assalto Dzeko sbuca sul secondo palo ma da due passi appoggia a lato il pallone del possibile pareggio.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI INTER MONZA, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Raffaele Palladino dedica la vittoria del Monza al presidente Berlusconi: “Avevo belle sensazioni in settimana, sapete che spesso faccio riunioni individuali con i ragazzi e avevo il sentore che oggi potessimo fare qualcosa di straordinario. È bellissimo, è qualcosa di storico, oggi abbiamo messo in campo l’anima e tutto: abbiamo fatto una fase difensiva ordinata, sapevamo che andando a prendere l’Inter alta avremmo rischiato attacchi, penso che abbiamo fatto una grande prestazione sotto tutti i punti di vista. Ne siamo veramente felici, dedico la vittoria a Galliani e Berlusconi“.

Simone Inzaghi non sa spiegarsi la doppia faccia tra Champions e Serie A dell’Inter: “Non è semplice dire cosa cambia tra Champions e campionato, posso dire che dopo Lisbona la squadra ha preparato con impegno questa partita perché sapevamo l’importanza che aveva. È una fortissima delusione, non è vero che la squadra snobba la partita di campionato, l’abbiamo preparata nel migliore dei modi come si prepara la Champions, la Coppa Italia e così via. In campionato il nostro percorso è insufficiente, però abbiamo ancora margine per rientrare nelle quattro. Le coppe le abbiamo volute con tutte le nostre forze, sappiamo che ti portano via energie fisiche e mentali, lo vediamo in giro per l’Europa. Si fatica, ma bisogna andare oltre e cercare di cambiare l’inerzia, in questo momento in campionato non ci soddisfa“.

