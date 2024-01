DIRETTA/ Monza Inter video streaming tv: numeri pro nerazzurri, ma un anno fa… (Serie A, 13 gennaio 2024)

DIRETTA MONZA INTER: TESTA A TESTA

Gli incontri passati prima di questa diretta di Monza Inter sono stati finora solo 8, con un bilancio favorevole ai meneghini che hanno vinto in 5 occasioni, pareggiato due volte, mentre il Monza ha ottenuto una sola vittoria. In Serie A, le due squadre si sono scontrate solamente una volta, nella partita di andata di questa stagione, conclusasi con un pareggio 2-2. L’aspetto più rilevante di questi scontri è la predominanza dell’Inter nei confronti diretti, con una netta superiorità in termini di vittorie.

Tuttavia, il Monza può vantare un successo storico, dimostrando che in una singola partita tutto può accadere. L’ultimo confronto nella gara d’andata di questo campionato, conclusosi in parità, suggerisce che entrambe le squadre possono essere competitive e che il prossimo incontro potrebbe riservare altrettante emozioni. Gli appassionati di calcio possono attendersi uno scontro avvincente tra queste due formazioni. Una partita dunque che sembra essere già scritta, ma chi lo sa se i vincitori che raccontano la storia cambieranno proprio per questo capitolo? (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONZA INTER, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Inter sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Naturalmente, per fruire del servizio, bisognerà essere abbonati: per quanto riguarda l’emittente televisiva si dovrà essere in possesso del pacchetto Calcio mentre per DAZN non c’è differenza tra i pacchetti ergo basterà essere abbonati. Anche la diretta streaming di Monza Inter sarà visibile su entrambe le piattaforme. Per gli abbonati Sky esiste l’applicazione Sky Go che funziona su smartphone, tablet e pc mentre per chi è abbonato a DAZN potrà vedere la partita, oltre che sui dispositivi elencati in precedenza, anche sulla console di gioco.

DERBY LOMBARDO!

Monza Inter, in diretta sabato 13 gennaio 2024 alle ore 20.45 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Superata l’ansia per la finale mozzafiato della partita vinta, tra le polemiche, contro il Verona, l’Inter si appresta a scendere nuovamente in campo nel primo turno del girone di ritorno di Serie A. L’avversario dei nerazzurri sarà il Monza di Raffaele Palladino. I brianzoli arrivano da una significativa vittoria a Frosinone, guidati da un Valentin Carboni in uno stato di forma eccezionale. È importante notare che il talentuoso argentino del 2005 è di proprietà dell’Inter, che lo ha ceduto in prestito a Galliani durante l’estate, utilizzando la formula del prestito secco.

Nella gara d’andata, l’Inter ha trionfato con un netto 2-0, aprendo la stagione di Serie A per entrambe le squadre. La doppietta di Lautaro Martinez è stata decisiva in quella partita. Al contrario, un anno fa, la sfida disputata all’U-Power Stadium si concluse con un pareggio 2-2. Il risultato è stato ottenuto grazie a un’autorete di Dumfries, favorita dall’ex Caldirola (autore del gol che aveva contribuito a sconfiggere San Siro il 15 aprile 2023).

PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER

Le probabili formazioni della diretta Monza Inter, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Raffaele Palladino schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorrentino; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, Valentin Carboni; Mota Carvalho. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

MONZA INTER LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.50.











