DIRETTA MONZA JUVENTUS/ Video streaming tv: mitici ricordi brianzoli (Serie A, 1 dicembre 2023)

DIRETTA MONZA JUVENTUS: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Monza Juventus evidenze due squadre che in passato si sono affrontate in quattro occasioni. Il bilancio sorride all’equilibrio (solo in apparenza) con due vittorie a testa. La prima sfida è stata giocata il 31 luglio 2021 e si trattava del trofeo Berlusconi. Ad andare in gol per la Juventus Filippo Ranocchia, poco più tardi passato proprio al Monza, e Kulusevski. La prima volta in campionato è stata vinta dal Monza grazie al timbro dell’attaccante Gytkjaer, entrato nel secondo tempo, che ha regalato un’insperata vittoria alla formazione di Raffaele Palladino.

Successo della Juventus in Coppa Italia grazie ai gol firmati da Kean e Chiesa, in mezzo rete di Valoti. Ultima partita è stata vinta ancora oltre dal Monza con il risultato di 0-2 con le reti di Dany Mota e Ciurria dopo una rete annullata nei primi minuti della sfida. In serie A le sfide giocate sono due e sono state vinte entrambe dai brianzoli; le due restanti vittorie juventine sono arrivate in Amichevole e Coppa Italia. (Marco Genduso)

DIRETTA MONZA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Juventus non sarà fornita dalla nostra televisione, perché questa partita non fa parte del pacchetto trasmesso sul satellite per la quindicesima giornata di Serie A. Bisogna però ricordare che l’intera programmazione del campionato di calcio è garantita dalla piattaforma DAZN: dunque, l’appuntamento sarà in diretta streaming video e riservato agli abbonati che potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: l’alternativa è il servizio offerto da Now Tv, sempre in mobilità.

TABÙ BIANCONERO!

Monza Juventus sarà in diretta dall’U-Power Stadium alle ore 20:45 di venerdì 1 dicembre: è la partita che apre il programma della 14^ giornata nel campionato di Serie A 2023-2024. La Juventus ha un’altra occasione per mettere pressione all’Inter, e almeno per 48 ore prendere il comando della classifica: dopo il pareggio nel derby d’Italia i bianconeri hanno comunque confermato il buon passo in una stagione senza le coppe, e ora possono sperare in un aiuto dal Napoli per ottenere il primato anche al termine della giornata, avvicinando ancora di più il sogno di tornare a vincere lo scudetto.

Il Monza comunque sta facendo bene: ha pareggiato contro il Cagliari nell’ultimo turno, e si è confermato al nono posto in classifica con un ritmo già superiore a quello della passata stagione. La possibilità di andare in Conference League al momento dista solo due lunghezze: i brianzoli ci credono, e attenzione perché l’anno scorso hanno battuto due volte la Vecchia Signora in campionato. Aspettando allora che la diretta di Monza Juventus prenda il via, possiamo dare un rapido sguardo alle potenziali scelte che saranno effettuate dai due allenatori qui all’U-Power Stadium, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS

Per Monza Juventus Raffaele Palladino deve fare i conti con la solita indisponibilità di Caprari, cui si aggiunge un Samuele Vignato in dubbio e, come noto, la sospensione di Alejandro Gomez. Nel suo 3-4-1-2 il trequartista sarà Colpani, che dovrebbe supportare Dany Mota e Lorenzo Colombo; a centrocampo il tandem nel settore nevralgico sarà composto da Gagliardini e Pessina, con il jolly Ciurria che dovrebbe operare dalla corsia destra e Kyriakopoulos sull’altro versante. In difesa, senza Izzo, il veterano Danilo D’Ambrosio e Caldirola supporteranno Pablo Marì; in porta naturalmente andrà Di Gregorio.

Nella Juventus, Massimiliano Allegri ritrova Danilo: il brasiliano dovrebbe riprendere il posto di Rugani e dunque affiancare Bremer e Gatti in difesa (davanti a Szczesny) anche se resta in dubbio l’utilizzo dal primo minuto. Timothy Weah invece resta ai box: Cambiaso viene confermato come esterno destro con McKennie che fa la mezzala, poi dovrebbe rientrare titolare Locatelli, in cabina di regia, con Rabiot sul centrosinistra e Kostic che sarà il laterale sulla corsia mancina. Per quanto riguarda il reparto offensivo, si va verso la conferma di Federico Chiesa e Vlahovic, che hanno confezionato il gol del vantaggio contro l’Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Monza Juventus, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quattordicesima giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 3,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,35 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.











