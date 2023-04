DIRETTA/ Monza Lazio (risultato finale 0-2): tre punti per i biancocelesti

DIRETTA MONZA LAZIO (RISULTATO FINALE 0-2): FISCHIO FINALE

Termina la diretta di Monza Lazio, quello che farebbe pensare ad una partita facile per la Lazio come il risultato, in realtà nasconde una gara insidiosa. Infatti il Monza in più di un occasione si è rivelato pericoloso e ha avuto molte occasioni con Sensi, Pessina e Petagna per portare almeno il pareggio in questa partita. Ma la Lazio difensivamente non ha concesso molto, e in quelle poche volte in cui Provedel si è dovuto sporcare le mani, lo ha fatto abilmente.

In campo quest’oggi da subentrato, il bomber della squadra biancoceleste Ciro Immobile, che non ha trovato il gol in questa gara, ma ha fatto vedere come i fastidi sono solo un ricordo. Non sorprenderebbe vederlo dall’inizio nella prossima uscita casalinga contro la Juventus. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONZA LAZIO (RISULTATO LIVE 0-2): AGONISMO

Dopo l’intervallo si riprende la diretta di Monza Lazio, una gara che dopo il fischio dell’arbitro è diventata agonisticamente molto più accesa, soprattutto per i padroni di casa che sentono di poter stravolgere il risultato. Infatti i giocatori mettono eccessiva foga nelle entrate, cosa che li ha portati a prendere molti cartellini gialli in questo avvio: cinque in cinque minuti. Questo sicuramente non farà piacere a Palladino.

D’altro canto la Lazio sembra essere entrata in campo con l’obiettivo di gestire la gara e non concedere nulla agli uomini del Monza, un approccio troppo prudente che non si addice molto al gioco di Sarri, che infatti urla spesso e volentieri ai suoi giocatori. Nonostante questo approccio però arriva il gol di Milinkovic Savic, un tiro perfetto che si va ad insaccare sotto l’incrocio sinistro della porta. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONZA LAZIO (RISULTATO LIVE 0-1): SI VA A RIPOSO

Termina il primo tempo della diretta di Monza Lazio, la squadra allenata da Sarri dovrà fare attenzione nella ripresa perché i padroni di casa in più di un’occasione sono riusciti a rendersi pericolosi. Basti pensare al tiro di Rovella, che con una progressione da fuoriclasse arriva al limite dell’area di rigore e poi tenta il tiro, debole che Provedel vede attraversare fino alla linea di fondo.

Il Monza però è vivo e vegeto e punta a davvero a rimontare lo svantaggio, dopotutto dopo il gol la squadra biancoceleste si è un po’ adagiata sugli allori, sintomo di un lavoro non eccelso sull’approccio alla partita da parte dei giocatori di Sarri, ma il the negli spogliatoi potrebbe fargli bene, o una ramanzina da parte del mister. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONZA LAZIO (RISULTATO LIVE 0-1): PEDRO LA SBLOCCA

Mettetevi comodi perché è iniziata la diretta di Monza Lazio, dove gli aquilotti tenteranno di portare a casa tre punti agevoli, anche se nel calcio moderno non esistono più partite facili. Infatti la prima occasione pericolosa del match l’hanno avuta i padroni di casa, con un ottimo cross dal centro per Petagna, che però smorza la palla tra le mani di Provedel. La Lazio dopo il suo classico giro palla a trazione verticale riesce a trovare con più costanza gli attaccanti.

Trovandoli ci è voluto poco per innescarli e infatti il goal che cambia il parziale in quel di Monza arriva dai piedi dell’ex romanista Pedro, campione del mondo con la nazionale spagnola. L’attaccante si è fatto ingolosire dal gran passaggio di Zaccagni, che lo pesca da solo dentro l’area di rigore. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONZA LAZIO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sta per iniziare la diretta di Monza Lazio e dare un’occhiata alle statistiche ci permetterà di capirne di più sulla partita che andremo a gustarci tra qualche minuto. i biancorossi hanno conquistato quattro punti in più in casa rispetto a quelli in trasferta, complici anche i 19 gol a 13 in favore delle reti realizzate tra le mura amiche, dove anche la difesa risponde meglio (12 subiti contro i 21 incassati in trasferta). Anche Lazio preferisce giocare in casa come testimoniano i due punti in più messi in cascina e le quattro reti segnate in più. Discorso diverso per quanto riguarda i gol subiti con un reparto difensivo che a quanto pare performa meglio lontano dall’Olimpico con appena sette centri subiti.

Inoltre, se nel primo tempo la Lazio concede veramente pochissimo con appena 4 gol, nella ripresa tende sempre a scoprirsi maggiormente come testimoniano le 15 reti prese dal quarantacinquesimo in poi. Adesso leggiamo le formazioni ufficiali, poi Monza Lazio comincia! MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, G. Donati; Ciurria, Rovella, Machin, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Casale, A. Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri (Aggiornamento di Christian Attanasio)

MONZA LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Lazio sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

MONZA LAZIO: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Monza Lazio, gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni che annoverano un solo match: la sfida di Coppa Italia del 23 agosto 2006 terminata 1-1 nei tempi regolamentari e poi vinta dai biancocelesti ospiti, che dunque avevano passato il turno, dopo i calci di rigore.

Allargando il tiro ai match disputati a Roma si può iscrivere un altro precedente: la partita della scorsa stagione sportiva, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, terminata con il successo di misura della squadra di mister Maurizio Sarri grazie al gol realizzato da Romero nella seconda frazione di gioco. Oggi, quindi, a Monza il terzo incrocio assoluto dove i biancorossi proveranno a fare i loro primi punti contro la Lazio. (Giulio Halasz)

MONZA LAZIO: U-POWER STADIUM TUTTO ESAURITO!

Monza Lazio, in diretta naturalmente dallo stadio Brianteo U-Power Stadium del capoluogo brianzolo, si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 aprile 2023, nel contesto della ventottesima giornata del campionato di Serie A. Sotto i riflettori ci saranno soprattutto gli ospiti biancocelesti nella diretta di Monza Lazio, perché prima della sosta Maurizio Sarri aveva vinto il derby salendo al secondo posto in classifica, quindi naturalmente la Lazio cercherà a Monza un’altra vittoria per consolidare sempre più la propria posizione fra le prime quattro che a fine campionato si qualificheranno per la prossima Champions League.

Il Monza di Raffaele Palladino arriva invece da un pareggio contro la Cremonese appena prima della pausa, la salvezza è ampiamente in cassaforte ma il desiderio dei brianzoli è quello di rivedere la brillantezza che ultimamente è andata un po’ smarrita, per togliersi altre soddisfazioni in questo campionato storico, perché è il primo di sempre per il Monza in Serie A. La posta in palio dunque sarà delicata soprattutto per gli ospiti, ma adesso siamo curiosi di scoprire che cosa ci dirà il campo nella diretta di Monza Lazio…

PROBABILI FORMAZIONI MONZA LAZIO

Andiamo adesso ad esaminare quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Monza Lazio. Per i padroni di casa brianzoli disegniamo il modulo 3-4-1-2 con Di Gregorio in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Marlon, Pablo Marì e Caldirola; a centrocampo ecco Sensi e Machin nel cuore della mediana, con Birindelli (favorito su Donati) esterno destro e Carlos Augusto a sinistra; infine il reparto offensivo del Monza dovrebbe prevedere Ciurria come trequartista alle spalle dei due attaccanti Petagna e Caprari.

Per la Lazio di Maurizio Sarri invece il modulo di riferimento è il 4-3-3, con il portiere Provedel protetto dalla difesa a quattro con Lazzari a destra, i due centrali Casale e Romagnoli ed Hysaj come terzino sinistro; a centrocampo ecco Cataldi in cabina di regia, affiancato dalle due mezzali di lusso Milinkovic-Savic e Luis Alberto; infine nel tridente dovremmo vedere le due ali Felipe Anderson a destra e Zaccagni a sinistra, naturalmente ai fianchi del centravanti Immobile.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico sulla diretta di Monza Lazio secondo le quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti biancocelesti partono piuttosto nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,35 già in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,80 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse il Monza a vincere oggi.











