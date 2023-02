Diretta Monza Le Cannet/ Streaming video tv: si decide tutto! Champions League

Monza Le Cannet, in diretta dall’Allianz Cloud/PalaLido di Milano, che ospita per la seconda volta consecutiva il Vero Volley Monza, si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 8 febbraio 2023: siamo giunti alla sesta e ultima giornata del girone B nella Champions League di volley femminile edizione 2022-2023, che ci offrirà un match decisivo tra le due migliori formazioni del girone, con il primo posto ancora in palio. Il Vero Volley Monza fino a questo momento vanta quattro vittorie e una sconfitta, esattamente come le francesi del Volero Le Cannet, dunque la situazione è molto semplice: chi vince si prenderà il primo posto, mentre chi perde dovrà accontentarsi della seconda piazza.

DIRETTA/ Dinamo Mosca Novara (risultato finale 0-3): grande trionfo Igor in Russia!

La diretta di Monza Le Cannet vede in realtà la formazione lombarda in vantaggio di due punti rispetto alle transalpine in classifica, ma a questo punto nulla contano i punti, perché chi uscirà vincitore dalla partita di stasera salirà 5-1 e naturalmente precederà le sconfitte, che si dovranno accontentare di un bilancio di 4-2. Ricordiamo che le vincitrici dei gironi si qualificano direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde avanzano comunque, ma dovranno affrontare un turno di playoff a sei (compresa la migliore terza) per stabilire quali saranno le ultime tre formazioni qualificate per i quarti di Champions League. Meglio evitare l’insidia e le fatiche aggiuntive, siamo naturalmente molto curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Monza Le Cannet…

Diretta/ Potsdam Novara (risultato finale 1-3): vittoria piemontese!

DIRETTA MONZA LE CANNET STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Monza Le Cannet il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Monza Le Cannet in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA MONZA LE CANNET: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Monza Le Cannet, abbiamo già tratteggiato la situazione del girone B di Champions League. Le lombarde ci arrivano da capolista in termini di punti, aspetto che però conta ormai poco: Monza deve chiudere i conti dopo la sconfitta per 3-2 nell’andata in Francia, unica macchia in un cammino comunque globalmente eccellente per il Vero Volley, che infatti nelle altre quattro partite ha sempre vinto per 3-0 oppure per 3-1 sia contro le rumene dell’Alba Blaj sia contro le ucraine del Prometey Dnipro, che non hanno mai saputo mettere in difficoltà Monza, che ormai è stabilmente tra le squadre migliori sia in Italia sia in Europa.

DIRETTA/ Vasas Conegliano (risultato finale 1-3) streaming video tv: Imoco ai quarti!

I conti sarebbero già chiusi se il Vero Volley avesse vinto in Francia, ma il Volero Le Cannet riuscì a cogliere il successo che ha nobilitato il cammino delle transalpine, per il resto certamente buono ma mano esaltante, considerando che hanno perso in casa del Dnipro e che hanno avuto bisogno di cinque set per vincere in casa contro l’Alba Blaj. Insomma, la rosa del Vero Volley è senza dubbio superiore e c’è pure il vantaggio di giocare in casa, ma le sfide di fatto secche (è come se fosse uno spareggio) riservano sempre insidie particolari, motivo per cui stasera la diretta di Monza Le Cannet sarà davvero imperdibile…

© RIPRODUZIONE RISERVATA