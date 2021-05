Diretta Monza Lecce/ Streaming video tv: è big-match al Brianteo (Serie B)

DIRETTA MONZA LECCE: PARTITA DECISIVA!

Monza Lecce, in diretta alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, martedì 4 maggio 2021, si giocherà allo stadio Brianteo della città lombarda in contemporanea a tutte le altre partite della trentaseiesima giornata di Serie B 2020-2021, di cui costituirà la partita senza dubbio più attesa. La diretta di Monza Lecce potrebbe essere infatti uno snodo fondamentale nella lotta per la promozione diretta, dal momento che il Monza è quarto con 58 punti e mira all’aggancio al Lecce, che è invece secondo a quota 61 e che dal canto suo punterà ad allontanare in modo definitivo la minaccia lombarda.

La scorsa giornata però ha rilanciato le ambizioni del Monza, perché la squadra allenata da mister Brocchi è andata a vincere a Salerno, sul campo dunque di un’altra candidata alla promozione come la Salernitana, mentre il Lecce è caduto in casa contro il Cittadella in un’altra sfida al vertice. I sei punti di vantaggio che avevano i pugliesi si sono dimezzati, lo scontro di oggi pomeriggio così è diventato ancora più intrigante: che cosa ci riserverà Monza Lecce?

DIRETTA MONZA LECCE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Monza Lecce sarà naturalmente, come per tutte le partite del campionato di Serie B anche in questa stagione 2020-2021, la diretta streaming video fornita sulla piattaforma digitale DAZN – che detiene i diritti del campionato cadetto – per i propri abbonati. Per i non abbonati, siti e profili social delle due squadre saranno preziose fonti di informazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA LECCE

Spunti senza dubbio molto interessanti ci arrivano dalle probabili formazioni per Monza Lecce. I brianzoli hanno una situazione stuzzicante: Brocchi naturalmente può affidarsi a chi ha vinto sabato a Salerno, fornendo una prestazione molto positiva in tutti i reparti, ma può giocarsi anche la carta Balotelli (doppietta in dieci minuti all’Arechi) e fare turnover approfittando degli otto giocatori “freschi” dopo avere saltato la trasferta campana per il “caso casinò”. Corini dovrà invece dare una scossa al suo Lecce dopo la prestazione negativa contro il Cittadella: Mancosu e Tachtsidis potrebbero ritrovare posto dal primo minuto, anche perché a centrocampo è squalificato Majer, possibili novità anche nell’attacco del Lecce, dove l’unico intoccabile sembra essere il bomber Coda ma le altre maglie sono ancora da assegnare.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Monza Lecce in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono leggermente favoriti, ma nel contesto di un match che si annuncia potenzialmente equilibrato. Infatti il segno 1 è quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio per il segno X e fino a 3,05 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse vincere il Lecce.



