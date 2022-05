DIRETTA MONZA PISA/ Video streaming tv: i precedenti sono contro i brianzoli

DIRETTA MONZA PISA: I TESTA A TESTA

I precedenti di Monza Pisa sono tanti: in attesa di scoprire quello più importante, possiamo ricordare che i brianzoli sono in un periodo davvero negativo rispetto alle sfide contro i toscani. L’ultima vittoria risale infatti al giugno 2007 (ci torneremo) e da quel momento il Pisa è riuscito a imporsi in cinque occasioni con anche tre pareggi, tra l’altro vincendo le ultime tre gare. Insomma: per il Monza dal punto di vista di cabala e testa a testa butta male. A metà febbraio le due squadre si erano incrociate sul terreno di gioco dell’U-Power Stadium per la 24^ giornata di Serie B.

Il Pisa si era imposto per 2-1 grazie al gol di George Puscas e l’autorete di Pedro Pereira, ribaltando il vantaggio che Mattia Valoti aveva timbrato dopo 7 minuti. All’Arena Garibaldi invece il match era stato valido per la 5^ giornata e il Pisa, che aveva aperto il campionato con quattro vittorie, aveva fatto manita all’Arena Garibaldi con Giuseppe Sibilli e Lorenzo Lucca, rendendo vano il gol di Dany Mota per un Monza che all’inizio del secondo tempo era rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione diretta comminata a Luca Caldirola. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONZA PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Pisa sarà trasmessa su Sky Sport Uno (anche in 4K HDR) e Sky Sport Calcio, rispettivamente ai canali 201 e 202 del decoder di Sky: solo gli abbonati avranno accesso alle immagini sul televisore, naturalmente con la consueta alternativa della diretta Monza Pisa in streaming video che viene fornita senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda invece l’alternativa, bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN: in questo caso si potranno utilizzare tutti i dispositivi compatibili, come Xbox e PSP4 o PSP5 ma anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

MONZA PISA: A 180 MINUTI DAL SOGNO!

Monza Pisa è in diretta dall’U-Power Stadium alle ore 20:30 di giovedì 26 maggio: è la finale di andata nei playoff di Serie B 2021-2022, e dunque le due squadre si trovano a un passo dal sogno della promozione. Sarebbe la prima volta in assoluto per il Monza, che a differenza dello scorso anno ha raggiunto la finale battendo per due volte il Brescia, e ora proverà a superare la grande delusione di aver mancato la promozione diretta perdendo a Perugia nell’ultima giornata; la squadra di Giovanni Stroppa era tra le grandi favorite e, sia pure attraverso i playoff, per il momento sta mantenendo le premesse.

Il Pisa invece è partito sotto traccia, ma dopo la serie di vittorie iniziali ha sempre saputo confermarsi in alta classifica; arrivato alla fine terzo (con rimonta nell’ultimo turno), ha ribaltato il Benevento vincendo il match di ritorno e facendo appunto valere la migliore graduatoria rispetto ai sanniti. Nella diretta di Monza Pisa, almeno sulla carta si parte in equilibrio anche se forse i brianzoli hanno qualcosa in più; aspettando di scoprire come andranno le cose, vediamo ni che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di Monza Pisa.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PISA

Giovanni Stroppa potrebbe confermare, per la diretta Monza Pisa, gli stessi undici che domenica hanno vinto a Brescia: le alternative più probabili eventualmente sono Machin a centrocampo (per Barberis), D’Alessandro sulla corsia destra prendendo il posto di Salvatore Molina e ancora Leonardo Mancuso, pronto nel caso a prendere il posto di Dany Mota o Gytkjaer davanti. In porta ci sarà Di Gregorio; nel terzetto difensivo confermati Caldirola e Pirola mentre Marrone potrebbe essere sostituito da Carlos Augusto, che facendo qualche passo indietro (come già accaduto) aprirebbe a una maglia da esterno per Sampirisi o Giulio Donati, a destra con Molina o D’Alessandro sull’altro versante.

Nel Pisa invece Luca D’Angelo gioca con il 4-3-1-2, nel quale Benali e Siega si giocano la maglia sulla trequarti mentre Puscas e Lucca sono in ballottaggio per affiancare Torregrossa; a centrocampo invece Idrissa Touré potrebbe tornare titolare scalzando Mastinu, mentre vanno verso la conferma sia il regista ungherese Nagy che Marius Marin, quest’ultimo altra mezzala nello schieramento. Dubbi in difesa con Alessandro De Vitis che può tornare centrale per Hermannson, affiancando Leverbe a protezione di Nicolas; Birindelli e Beruatto saranno invece i due terzini nello schieramento della formazione toscana.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo adesso quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato per la diretta Monza Pisa, andata della finale playoff in Serie B. il segno 1 che identifica la vittoria dei brianzoli vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,00 volte quanto avrete messo sul piatto, per contro siamo ad un valore di 4,00 volte la giocata sul segno 2, che naturalmente regola l’ipotesi dell’affermazione toscana. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,30 volte l’importo che avrete scelto di investire.











