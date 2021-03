Diretta Monza Pordenone/ Streaming video DAZN: in cerca di riscatto (Serie B)

DIRETTA MONZA PORDENONE: RISCATTO PER BROCCHI?

Monza Pordenone, in diretta dall’U-Power Stadium, si gioca alle ore 18:00 di sabato 6 marzo: dopo il turno infrasettimanale torna subito il campionato di Serie B 2020-2021, arrivato alla 27^ giornata. Martedì sera i brianzoli hanno sprecato una bella occasione, pareggiando sul campo del Frosinone: un’altra battuta d’arresto per una squadra che tutti vogliono in Serie A senza indugi, ma che intanto è stata sorpassata dal Venezia e oggi dovrebbe giocare i playoff. C’è tutto il tempo per tornare a volare ma questo Monza al momento non ha mai avuto grande continuità; situazione ancora più delicata per il Pordenone, rivelazione dell’ultimo campionato ma oggi costretto a inseguire un posto tra le prime otto della classifica.

Schiantato dal Chievo nell’infrasettimanale, Attilio Tesser ha bisogno immediato di punti ma affronta un’altra trasferta complicatissima, con il rischio di perdere altro terreno e vedere la sua panchina traballare. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Monza Pordenone, in ogni caso una partita interessante; nell’attesa che si giochi, possiamo anche fare una rapida valutazione circa le scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendone insieme dubbi e certezze nell’analisi delle probabili formazioni attese all’U-Power Stadium.

DIRETTA MONZA PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Monza Pordenone, come di consueto: la partita infatti sarà disponibile soltanto sul portale DAZN, che già dalla scorsa stagione ha preso in carico tutto il campionato di Serie B ad eccezione dell’anticipo. I clienti dunque potranno registrarsi con i dati del proprio abbonamento e scaricare l’applicazione su PC, tablet e smartphone per la visione del match in diretta streaming video, oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PORDENONE

Ultimamente Cristian Brocchi sta cambiando poco, ma per Monza Pordenone potrebbe fare un po’ di turnover: in difesa spazio a Bettella come partner di Paletta davanti a Di Gregorio, poi avremo Donati e Carlos Augusto sulle corsie pur se Sampirisi e Anastasio scalpitano. A centrocampo potremmo rivedere Barberis e Frattesi, anche qui con Barillà e Scozzarella comunque favoriti (Armellino dovrebbe andare in panchina); Davide Diaw, 10 gol con il Pordenone fino a gennaio, sarà in campo come esterno nel tridente e allora a riposare potrebbe essere D’Alessandro, da valutare Gytkjaer con le alternative che si chiamano Federico Ricci e Mirko Maric.

Tesser punta sul classico 4-3-1-2, con il ballottaggio tra Scavone e Magnino per andare a completare una linea mediana che prevede anche Misuraca e Zammarini, in difesa invece Vogliacco e Camporese a protezione di Perisan e due terzini che dovrebbero essere ancora Perisan e Chrzanowski. Nel reparto avanzato, Ciurria si piazza a lato di Morra; una possibilità di giocare come trequartista ce l’ha Mallamo che nel caso prenderebbe la maglia di Biondi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA