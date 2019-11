Diretta Monza Pro Patria/ Streaming video tv: derby lombardo in Coppa Italia Serie C

Monza Pro Patria verrà diretta dal signor Francesco Luciani, si gioca mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Brianteo di Monza e sarà una sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C 2019-2020. Lanciatissimi in campionato, con 7 punti di vantaggio sul Pontedera secondo nel girone A dopo il successo per 0-2 in casa della Pergolettese, i brianzoli proveranno a fare strada anche in Coppa dove hanno esordito nel turno precedente con un perentorio 4-1 al Renate. La Pro Patria fa invece il suo esordio nella competizione dopo aver pareggiato in casa del Como. Solo 2 punti nelle ultime 4 partite di campionato per i bustocchi che restano a metà classifica in un avvio di stagione molto equilibrato sia nei risultati sia nelle prestazioni.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Pro Patria, mercoledì 6 novembre 2019, non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Elevensports offrirà in esclusiva ai suo abbonati la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sull’applicazione ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PRO PATRIA

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Monza Pro Patria, mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Brianteo di Monza, sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Il Monza allenato da Christian Brocchi schiererà un 4-3-1-2: Lamanna, Lepore, Scaglia, Marconi, Sampirisi, Armellino, Fossati, D’Errico, Iocolano, Brighenti, Finotto. La Pro Patria guidata in panchina da Ivan Javorcic risponderà con un 3-5-2 così schierato: Tornaghi, Battistini, Lombardoni, Boffelli, Masetti, Fietta, Bertoni, Brignoli, Galli, Le Noci, Mastroianni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano il Monza favorito sulla Pro Patria. Quota per l’affermazione interna fissata a 1.60, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.50, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 4.30. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.70, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA