Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score delle partite (13^ giornata)

Nuova giornata dedicata ai risultati di Serie C 2019-2020: siamo arrivati al 13^ turno di un campionato entusiasmante, diviso in tre gironi e con 60 squadre che lottano per gli obiettivi stagionali. Torneo lungo, ma che dopo circa due mesi sta iniziando a dare le prime risposte: quantomeno ci sono delle realtà che hanno già fatto capire di poter lottare per la promozione e altre che devono accettare di rimanere nelle retrovie, provando a non retrocedere. In più c’è la corsa ai playoff, che coinvolge tante squadre perché tanti sono i posti a disposizione; domenica 3 novembre come sempre assisteremo a tante partite, secondo un calendario che in questa stagione si sviluppa soprattutto su un giorno. Dunque lasciamo la parola ai risultati di Serie C, dei quali possiamo intanto presentare i temi principali legati a questa interessante 13^ giornata.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Studiando la mappa dei risultati di Serie C, scopriamo il testa-coda nel girone A: la Pergolettese, unica squadra senza vittorie, ospita un Monza che sabato scorso ha clamorosamente scialacquato una vittoria contro il Renate subendo due gol in pieno recupero, ma che nonostante questo viaggia a +7 sul terzetto che insegue. Tra queste, continua a stupire il Renate; sta entrando in crisi un’Alessandria che rischia pericolosamente di staccarsi. Nel girone B il derby veneto Vicenza Padova è anche il testa a testa per il primo posto: nell’ultimo turno il LaneRossi ha effettuato il sorpasso ai danni dei biancoscudati ma attenzione anche alla crescita esponenziale del Sudtirol, che ancora una volta si sta presentando nelle prime posizioni della classifica e potrebbe effettuare l’aggancio (in caso di pareggio al Menti e vittoria a Imola). Il girone C è quello se vogliamo più sorprendente, perché Reggina e Potenza (che si affrontano in un altro testa a testa) non erano tra le squadre indicate come favorite; invece gli amaranto stanno scappando e sono a +4 sui lucani, la concorrenza arranca con una Ternana che ha diminuito il passo e il Bari che non ha ancora trovato la giusta costanza. Sarà una giornata davvero entusiasmante…

RISULTATI SERIE C: 13^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Gozzano AlbinoLeffe

Ore 15:00 Olbia Pro Vercelli

Ore 15:00 Renate Siena

Ore 17:30 Carrarese Lecco

Ore 17:30 Como Pro Patria

Ore 17:30 Giana Erminio Juventus U23

Ore 17:30 Pergolettese Monza

Ore 17:30 Pistoiese Pianese

Ore 17:30 Pontedera Arezzo

CLASSIFICA SERIE C

Monza 29

Alessandria 23

Renate, Pontedera, Carrarese 22

Siena 20

Novara, Juventus U23 19

Como 17

Pro Vercelli, Pro Patria, AlbinoLeffe 16

Arezzo 14

Pistoiese, Pianese 13

Olbia, Gozzano 10

Lecco 8

Giana Erminio 7

Pergolettese 5

GIRONE B

Ore 15:00 Fano Arzignano

Ore 15:00 Gubbio Modena

Ore 15:00 Imolese Sudtirol

Ore 15:00 Vicenza Padova

Ore 17:30 Carpi Ravenna

Ore 17:30 Fermana Cesena

Ore 17:30 Reggio Audace Sambenedettese

Ore 17:30 Virtus Verona Piacenza

CLASSIFICA SERIE C

Vicenza 27

Padova 26

Sudtirol 25

Reggio Audace 23

Carpi 20

Piacenza, FeralpiSalò, Virtus Verona, Triestina 19

Sambenedettese 18

Modena, Vis Pesaro, Ravenna 14

Rimini, Cesena, Fermana 12

Gubbio, Fano 10

Imolese 9

Arzignano 8

GIRONE C

Ore 15:00 Bari Vibonese

Ore 15:00 Paganese Catania

Ore 15:00 Rende Monopoli

Ore 15:00 Rieti Virtus Francavilla

Ore 15:00 Sicula Leonzio Cavese

Ore 15:00 Ternana Picerno

Ore 17:30 Casertana Viterbese

Ore 17:30 Potenza Reggina

Ore 17:30 Teramo Bisceglie

CLASSIFICA SERIE C

Reggina 28

Potenza 24

Ternana 23

Bari, Monopoli 22

Catanzaro, Viterbese 20

Teramo 18

Casertana, Catania 17

Virtus Francavilla, Paganese, Vibonese 16

Avellino 14

Picerno, Cavese 13

Rieti 11

Bisceglie 10

Rende, Sicula Leonzio 6



