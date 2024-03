DIRETTA/ Monza Roma video streaming tv: giallorossi mai sconfitti finora (Serie A, 2 marzo 2024)

DIRETTA MONZA ROMA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Monza Roma presenta solamente tre precedenti giocati tra queste due formazioni. Roma che si trova davanti con due successi ed un pareggio, dunque non è mai uscita sconfitta all’interno di questa sfida. La prima partita è stata giocata il 30 agosto 2022, terminata con il risultato di 3-0 grazie alla doppietta dell’argentino Dybala e Ibanez. Gara di ritorno che terminò con un pareggio con il risultato di 1-1.

Ad andare in rete per la Roma El Shaarawy mentre per il Monza gol per il difensore Caldirola. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella della gara di andata di quest’anno. Espulsione per Danilo D’Ambrosio il primo tempo e rete nel finale realizzata da El Shaarawy con l’ex tecnico della Roma José Mourinho, espulso negli ultimi istanti di partita. (Marco Genduso)

MONZA ROMA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monza Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Monza Roma sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

UNA BELLA SFIDA

Monza Roma, in diretta sabato 2 marzo 2024 alle ore 18.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Il Monza continua a mirare alla salvezza, seguendo il modello dell’anno scorso. Attualmente, la squadra di Raffaele Palladino si trova all’undicesimo posto in classifica con 36 punti, con un vantaggio di sedici punti sulla zona retrocessione e un ritardo di otto punti dalla sesta posizione che potrebbe garantire l’accesso alle competizioni europee. Nel turno precedente, hanno ottenuto una vittoria per 2-0 in trasferta contro la Salernitana.

La Roma ha mostrato un rendimento altalenante, non sempre impressionante sul campo. Nonostante ciò, i giallorossi sono in lotta per un posto in Champions League. La classifica è molto serrata, con la squadra capitolina al sesto posto con 44 punti, a soli quattro punti di distanza dalla quarta posizione. De Rossi ha iniziato bene la sua gestione, con cinque vittorie e una sconfitta. Nell’ultimo match, hanno ottenuto una vittoria per 3-2 in casa contro il Torino.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ROMA

Le probabili formazioni della diretta Monza Roma, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Raffaele Palladino schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Carboni, Pablo Mari, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota; Djuric. Risponderà la Roma allenata da Daniele De Rossi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Kristiansen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

MONZA ROMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Roma ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











