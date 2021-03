Diretta Monza Scandicci/ Streaming video Rai: quarti Coppa Italia (volley donne)

DIRETTA MONZA SCANDICCI: PARTITA INTRIGANTE!

Monza Scandicci sarà diretta dagli arbitri Luca Sobrero e Roberto Boris: alle ore 17:30 di mercoledì 10 marzo l’Arena di Monza ospita la partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2020-2021 di volley femminile. Un appuntamento che arriva alla conclusione della regular season di campionato, e che di conseguenza ci lancia verso i playoff; prima però avremo questa competizione, la cui formula prevede ovviamente gare secche con i quarti da disputarsi sul campo della squadra meglio piazzata nella classifica di Serie A1 per come era al termine del girone di andata (e che è stato il criterio di qualificazione per questo tabellone).

La Final Four della Coppa Italia di volley femminile, invece, si giocherà interamente a Rimini al RDS Stadium (l’anno scorso eravamo invece a Busto Arsizio), con le due semifinali sabato e la finale per il titolo che verrà disputata domenica 14 marzo. Possiamo dire che la diretta di Monza Scandicci sia una partita intrigante, forse la Savino del Bene ha qualcosa in più in termini assoluti ma non è questo ciò che dice la stagione. Vedremo come andranno le cose, intanto possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali che emergeranno dalla partita.

DIRETTA MONZA SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Scandicci sarà affidata a Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro telecomando e dunque in chiaro per tutti. Come sempre sarà poi la stessa televisione di stato a fornire il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, quindi bisognerà rivolgersi a sito (www.raiplay.it) o app ufficiali di Rai Play utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONZA SCANDICCI: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Monza Scandicci, possiamo già dire che per entrambe le squadre c’è un “problema” di fondo: quella che si qualificherà per la semifinale di Coppa Italia incrocerà con tutta probabilità Conegliano, campione in carica e soprattutto dominante nella stagione fino a questo momento. Si chiederà un miracolo a Busto Arsizio, altrimenti la strada per la finale sarebbe sbarrata almeno sulla carta; per di più per la Savino del Bene sarebbe un deja-vu vista l’eliminazione per mano della Imoco nei quarti di Champions League. Ad ogni modo, stiamo parlando per l’Arena di Monza di due squadre che sono in netta crescita e si stanno inserendo nel panorama del volley femminile italiano con grande autorità; la Pro Victoria ha vinto la Challenge Cup nel 2019, Scandicci allo stesso modo ha saputo bruciare le tappe con tre quarti consecutivi nella già nominata Champions League. Erano quarta e quinta in campionato nel momento della formazione del tabellone di Coppa Italia: da quel momento la Saugella Monza ha fatto il salto di qualità mentre le toscane sono rimaste costanti, ora in questa gara secca è davvero complicato immaginare e prevedere quello che potrebbe succedere…

