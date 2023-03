Diretta Monza Trento/ Streaming video Rai: gara-2 dei quarti in Superlega

Monza Trento, in diretta naturalmente dall’Arena di Monza del capoluogo brianzolo, si gioca con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 22 marzo 2023: parliamo di gara-2 dei quarti in Superlega di volley maschile, una serie che è iniziata domenica con la vittoria casalinga per 3-2 della Itas Trentino, che comunque ha dovuto faticare ben cinque set per piegare il Vero Volley Monza, che naturalmente adesso punta sul fattore campo per cercare il pareggio nella serie, che potrebbe risultare più combattuta del previsto tra la seconda e la settima della stagione regolare.

Ricordiamo allora che la diretta di Monza Trento è la seconda partita di una serie dei quarti di finale al meglio delle cinque partite, che potrebbe terminare già domenica se vincesse sempre Trento, oppure prolungarsi a gara-4 o pure trascinarsi fino a gara-5 e in questo caso il verdetto arriverebbe solamente a Pasqua. Per Monza naturalmente siamo a un bivio, perché perdere oggi darebbe a Trento un match-point casalingo in gara-3, mentre un successo lombardo renderebbe davvero avvincente questa serie: cosa succederà nella diretta di Monza Trento?

MONZA TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Trento sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita di gara-2 dei quarti playoff di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Monza Trento sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONZA TRENTO IN STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA MONZA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo quindi già presentato i temi della diretta di Monza Trento, partita che mette di fronte la settima e la seconda della stagione regolare di Superlega, ma separate da “soli” 11 punti al termine di un campionato che ha visto un gruppo folto e piuttosto compatto alle spalle della dominante Perugia. La Itas Trentino ha comunque onorato il suo status prendendosi il secondo posto, ma con numerosi alti e bassi, per cui la sfida con la testa di serie numero 7 non va sottovalutata, anche perché uscire ai quarti di Superlega renderebbe negativo il bilancio di una stagione nella quale Trento è già stata eliminata dalla Champions League, sia pure in modo beffardo, mentre in Coppa Italia è arrivata la sconfitta in finale.

Per il Vero Volley Monza invece abbiamo avuto una stagione regolare che possiamo definire di buon livello, se si pensa appunto alle ridotte differenze con le big quali Trento o ancora di più Modena o Civitanova, differenza minima come in gara-1, nella quale i lombardi hanno saputo rimontare dallo 0-2 portando il match al quinto set, perso tuttavia 15-13. Sarebbe stato un colpo che avrebbe ribaltato il destino di questa serie, che comunque potrebbe essere ancora aperta, siamo quindi molto curiosi di scoprire il verdetto della diretta di Monza Trento…











