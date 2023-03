Diretta Monza Vakifbank/ Streaming video tv: impresa impossibile? (Champions League)

DIRETTA MONZA VAKIFBANK: RIMONTA DURISSIMA!

Monza Vakifbank è in diretta dall’Arena Monza, alle ore 20:00 di martedì 21 marzo: si gioca per il ritorno dei quarti di finale di volley Champions League 2022-2023. Missione disperata per il Vero Volley o concrete possibilità di rimonta? All’andata Vakifbank ha dominato: vittoria interna per 3-0, ma per Monza le speranze esistono ancora perché la formula della Champions League sul doppio confronto prevede che il golden set scatti a parità di “punti” nel singolo match – ovviamente con una vittoria per parte – e dunque anche un 3-1 a favore delle brianzole porterebbe al parziale decisivo.

Nel corso della fase a gironi Novara ha dimostrato che le campionesse d’Europa si possono battere: dunque Monza non deve disperare, sa di avere una squadra che può centrare la grande impresa e che poi nel golden set potrebbe eventualmente succedere di tutto. Scopriremo tra poco quello che succederà nella diretta di Monza Vakifbank, noi per il momento possiamo tracciare quelli che sono i temi principali che emergeranno da questa affascinante sfida di ritorno nei quarti di finale della Champions League di volley femminile.

DIRETTA MONZA VAKIFBANK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Vakifbank sarà trasmessa su Eurosport 2: il canale è presente al numero 211 del decoder di Sky e dunque l’appuntamento televisivo con la partita di Champions League è riservato in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare. Ricordiamo però l’alternativa, che per questa competizione è fornita dalla piattaforma Discovery Plus: anche in questo caso soltanto i clienti potranno avere accesso alle immagini, che naturalmente arriveranno in diretta streaming video e dunque tramite l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MONZA VAKIFBANK: RISULTATI E CONTESTO

Inizia tra poco la diretta di Monza Vakifbank: ci arriva bene il Vero Volley, che nell’ultimo turno di campionato ha vinto e quindi ha avvicinato il secondo posto di Scandicci – battuta da Conegliano – così da potersi anche regalare un’eventuale semifinale playoff con il fattore campo. Adesso però ogni discorso deve riguardare la Champions League: per fare il definitivo salto di qualità verso la grandezza, Monza ha bisogno di giocare alla pari contro il Vakifbank, questo ovviamente potrebbe comunque portare all’eliminazione ma già una prestazione di grande orgoglio sarebbe tanto.

Come detto, la formula della Champions League permette alle brianzole di crederci: nel girone eliminatorio le campionesse d’Europa in carica hanno perso due partite, il fatto che un ko sia arrivato contro Novara che ha 7 punti in meno in Serie A1 (rispetto a Monza) può essere relativo perché ogni gara fa a sé. Quello che il Vero Volley dovrà fare è entrare in campo come se il risultato fosse ancora 0-0 e questo sia il match di andata, senza pensare al fatto che un tie break porterebbe all’eliminazione ma giocando la propria partita con le armi a disposizione. Alla fine vedremo se sarà bastato…











