DIRETTA VAKIFBANK NOVARA/ Video streaming tv: la parola ad Anna Danesi

DIRETTA VAKIFBANK NOVARA: PARLA DANESI

Cresce sempre di più l’attesa per la diretta di Vakifbank Novara, ecco allora che può essere molto interessante rileggere le dichiarazioni di una giocatrice fondamentale per la squadra piemontese, cioè Anna Danesi. La centrale della Igor Gorgonzola Novara era stata scelta per commentare il successo a Potsdam subito dopo il match in terra tedesca: “Sapevamo che serviva una vittoria piena e sebbene abbiamo lasciato un set a Potsdam penso che si possa essere soddisfatti, sia per i punti ottenuti e che ci servivano per la qualificazione (con una sconfitta Novara avrebbe ancora rischiato il terzo posto, ndR) sia perché veniamo da un periodo molto intenso e qualche momento di calo durante il match penso sia fisiologico. Loro erano cariche, dopo il successo con il Vakifbank, questi tre punti sono importanti per la classifica e anche per darci ulteriore spinta“.

Diretta/ Monza Le Cannet (risultato finale 3-1): rimonta e primo posto!

Adesso in effetti proprio le tedesche diventano un esempio da seguire, perché se il Potsdam è riuscito a vincere a Istanbul l’impresa (pur difficile) è sicuramente possibile anche per Novara. C’è poco da perdere, ma ancora un po’ di tempo da aspettare prima dell’inizio della partita… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Conegliano Rzeszow (risultato finale 3-0): dominio veneto!

DIRETTA VAKIFBANK NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Vakifbank Novara il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Vakifbank Novara in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

UN POSTICIPO OBBLIGATO!

Vakifbank Novara, in diretta dalla Vakifbank Spor Sarayi naturalmente di Istanbul, si giocherà alle ore 17.30 italiane (le 19.30 locali) di questo pomeriggio, mercoledì 15 febbraio 2023: con una settimana di ritardo per l’immane tragedia del terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria, proviamo a tornare a pensare allo sport, anche se ovviamente non sarà facile. Siamo giunti alla sesta e ultima giornata del girone C nella Champions League di volley femminile edizione 2022-2023, che ci offrirà un match affascinante tra le due migliori formazioni del girone, con il primo posto ancora in palio. La Igor Gorgonzola Novara fino a questo momento vanta quattro vittorie e una sconfitta, esattamente come il Vakifbank Istanbul, dunque la situazione è molto semplice: chi vince si prenderà il primo posto, mentre chi perde dovrà accontentarsi della seconda piazza.

DIRETTA/ Dinamo Mosca Novara (risultato finale 0-3): grande trionfo Igor in Russia!

La diretta di Vakifbank Novara sarà dunque fondamentale per le piemontesi. Ricordiamo infatti che in questa stagione il regolamento della Champions League di volley prevede che si qualifichino immediatamente per i quarti di finale solamente le prime dei cinque gironi, mentre le seconde (con la migliore terza) saranno costrette a passare tramite un turno aggiuntivo di playoff per stabilire le ultime tre squadre che entreranno fra le magnifiche otto. Novara potrebbe far saltare il banco con un colpo ad Istanbul, altrimenti sarà costretta a un insidioso playoff: non ci sono calcoli da fare, conta solo vincere e siamo naturalmente molto curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Vakifbank Novara…

DIRETTA VAKIFBANK NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Vakifbank Novara, abbiamo già tratteggiato la situazione del girone C di Champions League. Per le piemontesi sinceramente è già positivo arrivare a Istanbul con la possibilità di contenere il primato al Vakifbank, perché le possibilità francamente non sembravano molte dopo la sconfitta casalinga per 0-3 nella partita d’andata contro la squadra turca, che invece ha fatto un “favore” a Novara perdendo in casa contro le tedesche del Potsdam e facendosi agganciare dalla Igor Gorgonzola a quota quattro successi – che ormai saranno l’unica voce determinante, perché una chiuderà prima con 5-1 e l’altra evidentemente seconda con un bilancio di 4-2.

Novara ha fatto tutto per bene contro le due formazioni più deboli del girone, vincendo quattro partite su quattro e sempre per 3-0 oppure per 3-1, quindi senza mai lasciare alcun punto per strada. Vittoria 3-1 contro il Potsdam e 0-3 a Belgrado nelle prime due giornate, poi nel “ritorno” ecco il successo per 3-0 di Novara contro la Stella Rossa e il colpo 1-3 in Germania, che ha definitivamente eliminato dai giochi il Potsdam, che aveva riacceso la speranza con il clamoroso colpo a Istanbul. Certo, a Novara il Vakifbank aveva dimostrato di avere qualcosa in più, ma in una gara che ormai è diventata uno “spareggio” secco tutto è possibile: ecco perché sarà imperdibile la diretta di Vakifbank Novara…











© RIPRODUZIONE RISERVATA