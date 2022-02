Diretta Monza Vakifbank/ Streaming video tv: una sfida difficile (volley)

DIRETTA MONZA VAKIFBANK: PARTITA COMPLICATA

Monza Vakifbank, in diretta dalla Arena di Monza della città brianzola, si gioca alle ore 19.00 di questa sera, giovedì 3 febbraio 2022, per la quinta giornata del girone B della Champions League di volley femminile 2021-2022. Diciamo subito che la diretta di Monza Vakifbank sarà un bivio fondamentale nel cammino della Vero Volley Monza in questa Champions League: il secondo posto è praticamente certo, ma avanzano ai quarti di finale “solo” le tre migliori seconde sui cinque gironi, dunque la sfida con la capolista Vakifbank Istanbul potrebbe essere fondamentale.

Infatti, in caso di vittoria brianzola, Monza aggancerebbe il Vakifbank al comando della classifica, mettendo nel mirino il primato o come minimo rendendo molto più vicino il traguardo di essere almeno fra le migliori seconde. Una sconfitta invece renderebbe più difficile la situazione e ci si avvicinerebbe all’ultima giornata con la necessità di fare calcoli. Naturalmente battere le campionesse del Mondo in carica del Vakifbank Istanbul non sarà affatto facile, ma ci si deve provare: che cosa succederà in Monza Vakifbank?

DIRETTA MONZA VAKIFBANK STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI CHAMPIONS LEAGUE

Monza Vakifbank sarà visibile in diretta tv oggi pomeriggio solo per le televisioni dotate di connessione (e naturalmente di abbonamento), altrimenti solo in diretta streaming video sulla piattaforma digitale a pagamento Discovery+, che ha acquistato i diritti per l’edizione 2021-22 della Champions League di volley femminile.

DIRETTA MONZA VAKIFBANK: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Monza Vakifbank, presentiamo più nel dettaglio questa super sfida della Champions League di volley femminile. Nella pallavolo in realtà spesso succede che le partite di Champions siano più “facili” di quelle di campionato, perché le differenze sono davvero notevoli: Monza ad esempio ha ottenuto una doppia vittoria per 3-0 nei due incroci con le francesi del Mulhouse e ha liquidato con il punteggio più netto anche le finlandesi del Salo, ma è chiaro che – quando incroci le campionesse del Mondo in carica – il livello della sfida sale enormemente.

Il test con il Vakifbank Istanbul è dunque il più difficile possibile: Monza era riuscita a strappare un set alla squadra turca nel match d’andata in casa Vakifbank. Ora servirebbe fare ancora meglio per blindare di fatto la qualificazione, ma di certo le rivali di questa sera non vorranno frenare il loro cammino fin qui trionfale (quattro successi su quattro con quell’unico set perso). Inoltre, naturalmente la partita di oggi darà una risposta importante sul livello di competitività del Vero Volley: chi riesce a battere il Vakifbank, può legittimamente sognare in grande…



