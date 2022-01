Diretta Mulhouse Monza/ Streaming video tv: trasferta da vincere! (Champions League)

DIRETTA MULHOUSE MONZA: TRASFERTA DI CHAMPIONS LEAGUE!

Mulhouse Monza, in diretta dal Palais des Sports alle ore 19:30 di mercoledì 19 gennaio, vale per la 4^ giornata nel gruppo B di volley Champions League 2021-2022: tornano le grandi emozioni della competizione continentale, con una partita che per la Vero Volley rappresenta davvero tanto. Cominciamo con il dire che all’andata le brianzole avevano dominato contro l’avversaria transalpina; sono ancora nettamente favorite ma sanno bene di dover prendersi una vittoria per 3-0 per avere ancora più speranze di ottenere primo posto e qualificazione diretta ai quarti.

Quest’anno la Vero Volley ha cambiato passo, tanto che in campionato sta addirittura contendendo il primato di regular season alla schiacciasassi Conegliano; per questo motivo sa di potersi giocare tanto anche in Champions League, arrivando alla Final Four dove poi chiaramente sarebbe un terno al lotto. Ora mettiamoci nell’attesa della diretta di Mulhouse Monza, ma nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa importante partita del Palais des Sports.

DIRETTA MULHOUSE MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Mulhouse Monza, perché la partita di volley Champions League non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; possiamo comunque ricordare che questa competizione viene fornita dalla piattaforma Discovery Plus, e che abbonandosi a questo servizio – naturalmente a pagamento – si potrà avere accesso alle immagini del match in diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MULHOUSE MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già detto, la diretta di Mulhouse Monza è particolarmente delicata per le brianzole: in questo momento infatti la Vero Volley è seconda nel gruppo B di Champions League, e sa bene che la partita decisiva per il primo posto sarà quella che giocherà all’inizio di febbraio contro il VakifBank. Intanto però Monza non può sbagliare: il primato infatti si può giocare su equilibri sottili, in questo caso anche un solo set perso potrebbe fare la differenza e mandare le ragazze di Luciano Pedullà nella classifica delle migliori seconde.

È chiaro che poi le brianzole potrebbero avere vantaggio su altre compagini, ma per l’appunto il quoziente set rischia di essere determinante; per quanto riguarda Mulhose, le francesi hanno vinto una sola partita (contro il Salo) e di conseguenza l’unico modo per sperare in una qualificazione già decisamente lontana è quello di battere Monza questa sera, farlo per 3-0 e poi andare a contare anche i singoli punti all’interno del set. Monza dunque parte nettamente favorita anche per proseguire il cammino in Champions League, ma vedremo come andranno le cose tra poche ore…



