Diretta/ Monza Verona streaming video tv: Petagna vs Henry (Serie A)

DIRETTA MONZA VERONA: FINITO L’EFFETTO PALLADINO?

Monza Verona, in diretta domenica 6 novembre 2022 alle ore 15.00 presso lo l’U Power Stadium di Monza sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Una gara importante tra due squadre che stazionano nella parte bassa della classifica e reduci da un momento negativo.

DIRETTA/ Verona Napoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

Dopo la scossa legata all’arrivo in panchina di Palladino – tre vittorie di fila – il Monza è incappato in tre sconfitte consecutive. I brianzoli hanno raccolto 10 punti nelle prime dodici giornate e sono reduci dal ko interno per 1-2 contro il Bologna. Il Verona, invece, condivide l’ultimo posto con la Cremonese a quota 5 punti. I gialloblu nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-2 dalla Roma.

Diretta/ Monza Bologna (risultato finale 1-2): la decide Orsolini

COME VEDERE LA PARTITA MONZA VERONA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Monza Verona non sarà una di quelle che per questa 13^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Monza Verona sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

Diretta/ Verona Roma (risultato finale 1-3): Volpato illumina, El Shaarawy la chiude!

PROBABILI FORMAZIONI MONZA VERONA

Qualche assenza degna di nota sia per Palladino che per Bocchetti, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Monza Verona. Partiamo dai brianzoli, che dovranno fare a meno di due difensori titolari: Pablo Marì e Caldirola. Biancorossi schierati con il 3-4-2-1: Di Gregorio, Donati, Marloni, Izzo, Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto, Pessina, Caprari, Petagna. Passiamo adesso agli ospiti, decimati tra squalifiche (Dawidowicz, Hien, Ceccherini) e infortuni (Coppola, Ilic, Lazovic, Hrustic, Cortinovic, Piccoli, Verdi). Gialloblu in campo con il 3-4-2-1: Montipò, Magnani, Gunter, Faraoni, Depaoli, Hongla, Veloso, Doig, Tameze, Kallon, Henry.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Il Monza ha i favori del pronostico secondo gli esperti di scommesse. Andiamo a scoprire le quote del match grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria del Monza è a 2,20, il pareggio è quotato 3,40, mentre il successo del Verona è a 3,30. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,90 e Over 2,5 a 1,80. Discorsi diversi per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,65 e 2,10. (Aggiornamento di MB)











© RIPRODUZIONE RISERVATA