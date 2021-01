Diretta Monza Vibo Valentia/ Streaming video Rai: punti per i playoff (volley)

DIRETTA MONZA VIBO VALENTIA: SFIDA PER LE PARTI ALTE DELLA CLASSIFICA!

Monza Vibo Valentia, diretta dagli arbitri Rocco Brancati e Luca Saltalippi presso l’Arena di Monza della città lombarda, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, martedì 19 gennaio 2021, per la diciannovesima giornata, ottava di ritorno, della Superlega 2020-2021 di volley maschile, massimo campionato italiano di pallavolo. La diretta di Monza Vibo Valentia si annuncia davvero intrigante perché si sfidano due delle migliori squadre della nostra pallavolo: il Vero Volley Monza e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia puntano dunque alla migliore posizione possibile nella griglia dei playoff, possibilmente entro le prime cinque per evitare il primo turno e conquistare l’accesso diretto ai quarti di finale. Traguardo che è ampiamente alla portata di Vibo Valentia, che ha 34 punti, ma certamente anche di Monza, a quota 27 ma con due partite giocate in meno. Naturalmente, chi vincerà stasera farà davvero un grande passo avanti: chi dunque avrà la meglio?

DIRETTA MONZA VIBO VALENTIA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Vibo Valentia, posticipo televisivo di questa giornata della Superlega di volley maschile, sarà di conseguenza disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONZA VIBO VALENTIA: IL CONTESTO

La diretta di Monza Vibo Valentia ci offrirà dunque uno scontro diretto di capitale importanza per la zona playoff. La Tonno Callipo è stata grande protagonista fin dalle prime giornate e ha saputo cogliere anche successi di assoluto prestigio, che la collocano fino a questo momento con grande merito al quarto posto della classifica del campionato, ma adesso Vibo Valentia deve difendersi dalla crescita di altri club come ad esempio proprio Monza. L’inizio di stagione del Vero Volley era stato completato, ma poi i brianzoli hanmno preso il ritmo giusto e si sono fermati solo contro la scatenata Trento, che comunque Monza ha saputo portare al tie-break per un punto prezioso contro la squadra attualmente più in forma. Monza dunque è lanciata, ma Vibo Valentia giovedì scorso ha vinto il recupero contro Milano e dunque non è da meno: ne vedremo delle belle…



© RIPRODUZIONE RISERVATA