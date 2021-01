Diretta Trento Monza/ Streaming video Rai: due squadre in salute (volley)

DIRETTA TRENTO MONZA: SPETTACOLO GARANTITO!

Trento Monza, diretta dagli arbitri Maurizio Canessa e Andrea Pozzato presso la BLM Group Arena del capoluogo trentino, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, domenica 10 gennaio 2021, per la diciottesima giornata della Superlega 2020-2021 di volley maschile, settima del girone di ritorno per il massimo campionato italiano di pallavolo. La diretta di Trento Monza si annuncia davvero intrigante, perché la Itas Trentino e la Vero Volley Monza sono senza dubbio due tra le squadre più in forma del campionato in questo momento, come hanno dimostrato anche nei giorni scorsi, quando sia Trento sia Monza sono state impegnate in recuperi di precedenti giornate della Superlega, cogliendo due vittorie. Per la Itas successo nel giorno dell’Epifania con un netto 3-0 contro Milano dopo avere vinto a Perugia domenica scorsa, mentre Monza si è imposta giovedì per 3-1 contro Ravenna. La classifica vede ora Trento in terza posizione con 33 punti, mentre i brianzoli sono quinti a quota 26 e una partita ancora da recuperare: le prospettive sono davvero intriganti.

DIRETTA TRENTO MONZA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Monza, che è la partita selezionata come match televisivo della domenica di questa giornata della Superlega, sarà di conseguenza disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTO MONZA: IL CONTESTO

La diretta di Trento Monza, come abbiamo già accennato, si presenta dunque di notevole interesse per tutti gli appassionati di pallavolo. Merito innanzitutto di Trento, che ha una striscia aperta addirittura di undici vittorie consecutive tra campionato e Champions League, con le quali la Itas ha rovesciato una stagione che era iniziata male anche a causa del Covid, che ha colpito Trento in modo piuttosto pesante. Poche partite giocate e spesso perse: questa era la situazione di Trento nella primissima parte della stagione, che però adesso è ampiamente alle spalle, perché gli uomini di Angelo Lorenzetti ormai fanno paura anche alle due battistrada, Perugia e Civitanova. Fatte le debite proporzioni, anche la stagione di Monza ha avuto un andamento simile: dopo un periodo complicato, pure il Vero Volley ha ingranato una marcia altissima nelle ultime settimane e adesso i lombardi cercano l’impresa a Trento. Per farla breve: se siete appassionati di volley, non potete davvero lasciarvi sfuggire questa Trento Monza…



