Diretta Monza Vicenza/ Streaming video Canale 20: altra amichevole per Brocchi

Monza Vicenza, in diretta dallo stadio di Lumezzane e in programma alle ore 20:45 di sabato 12 settembre, è un’altra amichevole estiva per la squadra brianzola: reduce dalla vittoria sul Lecco, e dopo aver sfidato anche il Milan, i biancorossi se la vedono ora con un’avversaria che troveranno anche a breve in Serie B. Il Vicenza infatti, esattamente come la squadra di Cristian Brocchi, ha ottenuto la promozione dalla terza divisione grazie al primo posto nel girone B, ed è forse quella che più di tutte ha beneficiato dello stop definitivo al campionato visto che avrebbe dovuto lottare fino al termine, per come si stavano mettendo le cose, con Reggio Audace e Carpi (e forse Padova) per evitare di giocare i playoff. Dunque oggi una partita che potrebbe anche darci qualche indicazione utile sulla stagione imminente, e sicuramente la darà ai due allenatori; a tale proposito, mentre aspettiamo la diretta di Monza Vicenza proviamo a ipotizzare in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco di Lumezzane, leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Monza Vicenza sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset 20: il canale, che trovate appunto al numero 20 del digitale terrestre ma è accessibile anche attraverso il decoder di Sky, è aperto a tutti in chiaro e c’è di più, perché in assenza di un televisore questa amichevole si potrà seguire anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito mediasetplay.mediaset.it con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASETPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MONZA VICENZA

In Monza Vicenza potremmo finalmente vedere la coppia offensiva Maric-Gytkjaer schierata da Brocchi; alle loro spalle si candidano Chiricò, Iocolano e Nicola Mosti che faranno staffetta, in mezzo al campo potrebbe giocare Nicola Rigoni sulla mezzala dando spazio a Tommaso Morosini sull’altro versante, ma ci sono come sappiamo anche Barillà e Armellino mentre Fossati così come Colpani che, tornato dalla nazionale Under 21, può avere una maglia da titolare. Paletta e Negro al centro della difesa, Donati e Carlos Augusto saranno i due terzini mentre il portiere sarà come sempre Lamanna.

Il Vicenza, che ha confermato Mimmo Di Carlo come allenatore, gioca solitamente con il 4-4-2 o il 4-3-3: ipotizziamo questo secondo modulo e allora troviamo Grandi tra i pali, protetto da Bizzotto e Cappelletti al centro di una difesa che avrà in Ierardi e Beruatto i due laterali bassi. Il playmaker di centrocampo potrebbe essere Scoppa; Pontisso, Cinelli e il veterano Luca Rigoni si giocano le due maglie da mezzali, davanti invece Nalini e Meggiorini potrebbero accompagnare il giovane Gabriele Gori, senza dimenticarsi di giocatori come Giacomelli, Vandeputte o Dalmonte.



