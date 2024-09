DIRETTA MOTOGP STREAMING: BAGNAIA VS MARTIN, DUELLO SPETTACOLARE!

Dopo un sabato che ha esaltato Francesco Bagnaia ma ci ha anche detto che Jorge Martin potrebbe essere il più veloce, la diretta MotoGp oggi, domenica 29 settembre 2024, ci regalerà una colazione emozionante con la gara del Gran Premio d’Indonesia 2024 sul circuito di Mandalika che si disputerà alle ore 9.00 del mattino italiano a causa delle sei ore di fuso orario che ci separano dall’Indonesia. Diamo allora subito tutte le info pratiche sulla diretta MotoGP: il warm-up sarà decisamente scomodo per noi, alle ore 4.40, ma in compenso la gara sarà ad un orario più che accettabile, quindi seguire i 27 giri sul Pertamina Mandalika International Circuit sarà davvero un piacere, sotto tutti i punti di vista.

Diretta MotoGp/ Sprint Race live streaming video: ha vinto Bagnaia, Bastianini secondo! Gp Indonesia 2024

Abbiamo già accennato ai verdetti del sabato: Jorge Martin è sembrato il più veloce, con la pole position e poi l’ottima partenza nella Sprint, che lo vedeva al comando fino al momento della caduta, di conseguenza è stato Francesco Bagnaia ad approfittarne nel migliore dei modi con la vittoria, che per Pecco è la seconda consecutiva nella gara breve del sabato che tante volte gli è stata ostica in passato. Certo, potenzialmente Martin resta il punto di riferimento per la diretta MotoGp oggi, però il campione in carica ha dimezzato il distacco e si presenterà al via con soli 12 punti di ritardo dal suo grande rivale, che dovrà anche scacciare i pensieri della seconda caduta a Mandalika dopo quella dello scorso anno.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ GP Indonesia 2024 Mandalika: pole di Martin, Bagnaia 4° (oggi 28 settembre)

GP INDONESIA 2024 MANDALIKA, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Gli orari li abbiamo già indicati, quanto agli appuntamenti con la diretta tv MotoGp dobbiamo naturalmente ripeterci e ricordare che il punto di riferimento sarà Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della televisione satellitare con la telecronaca di Guido Meda per gli abbonati. In chiaro su Tv8 invece il Gran Premio d’Indonesia sarà visibile solamente in differita dalle ore 12.00. Questo significa che pure per la diretta streaming video MotoGp i riferimenti sono quelli su abbonamento, dunque Sky Go oppure Now Tv.

Diretta MotoGp/ Pove libere live streaming video tv: Bastianini il migliore nelle Fp2! GP Indonesia 2024

DIRETTA MOTOGP STREAMING GP INDONESIA 2024 MANDALIKA: IL RUOLO DI BASTIANINI E MARQUEZ

Il duello ai vertici si fa sempre più avvincente per la diretta MotoGp, ma non possiamo dimenticare che ci sono anche il terzo e il quarto incomodo, per così dire. In questa fase della stagione infatti Enea Bastianini e Marc Marquez stanno raccogliendo risultati che spesso sono migliori anche di quelli di Martin e Bagnaia, la conseguenza adesso è che il loro ritardo è di 50 punti per Enea e 53 per Marc: non sono pochi, ma con 37 punti in palio in ogni weekend e la gara di oggi più cinque Gran Premi completi ancora da disputare i giochi sono sicuramente ancora apertissimi.

Ci fa sicuramente enorme piacere il ritorno ai massimi livelli di Bastianini dopo un 2023 che era stato ricco solamente di sfortune e imprevisti per Enea, sarà anche interessante capire quale potrà essere il suo ruolo nel finale di stagione pensando anche alle esigenze di Bagnaia. Non ha calcoli del genere da fare Marquez, che resta uno spauracchio per tutti anche se naturalmente per lui non sarà facile la rimonta – in generale e anche nella gara di oggi, scattando dalla dodicesima casella sarà necessaria un’altra partenza perfetta come quella di ieri. Le premesse sono queste, ora non ci resta che vivere la diretta MotoGp della gara per il Gran Premio d’Indonesia 2024 a Mandalika!