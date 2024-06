Diretta MotoGp/ Gara live streaming video tv, orario e vincitore GP Italia 2024 Mugello oggi 2 giugno

DIRETTA MOTOGP: BAGNAIA VUOLE ESALTARE IL PUBBLICO DEL MUGELLO!

Festa della Repubblica in compagnia della diretta MotoGp con il Gran Premio d’Italia 2024 dal circuito del Mugello: questo è il gustoso programma di domenica 2 giugno, che metterà in mostra tante eccellenze italiane. La prima è la bellezza del luogo, che non è un puro fattore estetico dal momento che favorisce il valore tecnico dell’Autodromo Internazionale del Mugello, nostro fiore all’occhiello; poi ci sono naturalmente Aprilia e soprattutto Ducati, che ormai è l’indiscutibile punto di riferimento per tutti in MotoGp; infine i piloti, a cominciare dal campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia che ieri ha vinto la Sprint per la prima volta dall’Austria 2023, cioè per la prima volta dall’incidente al Montmelò di inizio settembre scorso.

Diretta MotoGp/ Francesco Bagnaia ha vinto la Sprint, Pecco batte Marquez! GP Italia 2024 Mugello (1° giugno)

Certo, oggi per Pecco la diretta MotoGp comincerà un po’ più in salita, perché la penalizzazione di tre posizioni in griglia (che si applica solo oggi) lo costringerà a scattare dal quinto posto, tuttavia è anche vero che sulla distanza della gara completa, cioè 23 giri, potrebbe essere un problema non così significativo, a patto di non complicarsi ulteriormente la vita in partenza. Lo scatto di Bagnaia ieri è stato perfetto, ad aprire un successo che è anche una conferma significativa perché già a Barcellona il weekend del campione del Mondo fu “quasi” perfetto, con la caduta all’ultimo giro a vanificare la vittoria nella Sprint e il successo poi colto alla domenica pomeriggio, mentre oggi il sorriso è arrivato già al sabato ma nel mirino c’è il bis, come l’anno scorso.

Diretta MotoGp/ Prove libere video streaming live GP Italia 2024 Mugello: super Bagnaia! (31 maggio)

GARA MOTOGP AL MUGELLO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE, ORARI GP ITALIA 2024

Tantissimi saranno presenti dal vivo al Mugello, per gli altri c’è da ricordare che la diretta tv MotoGp sarà oggi garantita in chiaro anche per la gara, naturalmente con partenza alle ore 14.00 come sempre per gli eventi europei. Trattandosi del Gran Premio d’Italia 2024, tutto sarà visibile anche su Tv8, naturalmente al tasto 8 del telecomando, con l’unica eccezione dei 10 minuti del warm-up, in programma come consueto alle ore 9.40 del mattino.

La copertura totale della diretta tv della MotoGp sarà invece naturalmente disponibile per gli abbonati su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della televisione satellitare. In ogni caso, sarà la voce di Guido Meda a raccontare gli eventi, affiancato da collaboratori e commentatori tecnici, anche per chi seguirà la domenica del Mugello tramite la diretta streaming video MotoGp grazie all’applicazione Sky Go oppure a Now Tv.

DIRETTA MOTOGP/ Gara live streaming video tv: vince Pecco Bagnaia! (Gp Catalogna 2024, 26 maggio)

DIRETTA MOTOGP: I GRANDI AVVERSARI SPAGNOLI

Non era sembrato esaltante l’inizio del weekend di un altro grande protagonista della diretta MotoGp, cioè naturalmente l’attuale leader iridato Jorge Martin, che però poi si è preso la pole position. Il Mugello però sta alternando soddisfazioni e delusioni per il pilota Ducati Pramac, che infatti ha concluso la Sprint nella ghiaia. Oggi allora per lo spagnolo sarebbe preziosa una riscossa immediata, sfruttando il vantaggio di partire davanti a tutti (e di avere Bagnaia un po’ più lontano), perché già a Barcellona non tutto era funzionato alla perfezione e allora la sensazione è che in questo momento il trend potrebbe essere più favorevole a Pecco Bagnaia e anche a Marc Marquez.

Già, il terzo uomo è senza ombra di dubbio il numero 93: in questo 2024 mancano ancora le vittorie per Marc Marquez, che non è riuscito a tagliare il traguardo in prima posizione finora né nelle Sprint e nemmeno alla domenica, però migliora ogni volta che scende in pista e allora è una minaccia pericolosa per chiunque alto. Festeggiare in Italia sarebbe una soddisfazione speciale per Marquez, una sorta di risposta anche al fatto che il successo di ieri di Bagnaia ha spezzato la serie di 15 vittorie spagnole consecutive nelle Sprint. Di certo lo spettacolo sarà garantito nella diretta MotoGp della gara del Gran Premio d’Italia 2024 al Mugello: sarà una memorabile Festa della Repubblica, staremo a vedere se il tricolore sventolerà anche alla fine della corsa…

© RIPRODUZIONE RISERVATA