Diretta MotoGp/ Prove libere e streaming video: la cronaca (Gp Francia 2022)

La diretta MotoGp torna a farci compagnia venerdì 13 maggio: inizia oggi infatti il fine settimana dedicato al Gp Francia 2022, settimo appuntamento con la classe regina del Motomondiale. Due settimane fa abbiamo vissuto le grandi emozioni di Jerez de la Frontera, e il ritorno di Pecco Bagnaia: il piemontese ha finalmente rimesso le ruote davanti a tutti e vinto la gara, riuscendo così a tornare in bello stile e magari anche a rimettersi in corsa per il Mondiale. Tuttavia Bagnaia ha recuperato solo 5 punti a un Fabio Quartararo che sembra aver trovato la giusta costanza; vedremo come andrà oggi.

Del Gp Francia 2022 dobbiamo dire che sul circuito di Le Mans il venerdì è dedicato, e non è ovviamente una novità, alle prime due sessioni di prove libere: vivremo quindi la FP1 e la FP2, ciascuna della durata di 45 minuti, e bisogna dire che nel Motomondiale, e in particolare appunto nella diretta MotoGp, i tempi fatti registrare oggi sono già importanti, perché come sappiamo i crono cumulativi delle prove libere vanno poi a decretare la classifica che premia i migliori 10 centauri, che vanno direttamente alla Q2 lasciando tutti gli altri a giocarsi le altre due posizioni per caccia alla pole position.

MOTOGP STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Come sempre le prove, le qualifiche e le gare saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp: il canale fa parte del pacchetto della televisione satellitare ed è riservato agli abbonati, che lo troveranno al numero 208 del decoder e potranno qui seguire anche le due classi “inferiori” come Moto2 e Moto3.

Va poi detto che, almeno per questo weekend, il Gp Francia 2022 non sarà mandato in onda sulla televisione in chiaro; avremo la differita della gara ma non di questo venerdì dedicato alle prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), dunque la gara di Le Mans per la MotoGp potrà essere seguita soltanto da chi avrà sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare di Sky, come sempre con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini e contributi e interviste – il Paddock Live Show – con gli inviati ai box che saranno Antonio Boselli e Sandro Donato Grosso, ma anche gli ospiti in studio.

La MotoGp in streaming video per questo Gp Francia 2022 sarà dunque su Sky Go: l’applicazione riservata agli abbonati alla televisione satellitare potrà essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e basterà inserire i dati del proprio abbonamento per registrarsi. In aggiunta, possiamo dire che FP1 e FP2 del Gp Francia 2022, per questo venerdì dedicato alla MotoGp, saranno fornite anche da Now Tv, sempre in abbonamento e sempre in streaming video. Come abbiamo già ricordato, per il fine settimana di Le Mans non avrete a disposizione un appuntamento in chiaro, se non in differita e comunque non per quanto riguarda le due sessioni di prove libere del venerdì.

DIRETTA MOTOGP: GP FRANCIA 2022 LE MANS, I NUMERI DEL CIRCUITO

La diretta MotoGp ci attende: del Gp Francia 2022 possiamo dire che si tratta di un appuntamento antichissimo, tanto che le prime gare a Le Mans sono andate in scena ben 102 anni fa. Nel corso degli anni si è più volte cambiato location, negli anni Novanta per esempio Le Castellet ha preso parecchio piede ma dal 2000 Le Mans è tornato a essere il circuito per eccellenza nel Gp Francia 2022. La prima vittoria nel terzo millennio l’ha timbrata Alex Crivillé, capace di fare tripletta – aveva vinto anche nel 1998 e 1999 – poi è iniziata un’epoca diversa con Max Biaggi ultimo vincitore nella classe 500, e Valentino Rossi che invece ha inaugurato la MotoGp lasciando poi una doppietta a Sete Gibernau, e tornando a vincere nel 2005.

Italia protagonista anche l’anno seguente con Marco Melandri, poi un vincitore d’eccezione come Chris Vermeulen; Rossi ha centrato l’ultimo trionfo nel Gp Francia nel 2008 e da quel momento nessun italiano è più riuscito a imporsi fino al 2020, con lo splendido sigillo di Danilo Petrucci. L’anno scorso la vittoria in MotoGp a Le Mans è andata a Jack Miller, in mezzo invece ha dominato soprattutto Jorge Lorenzo che ha vinto cinque gare; sono invece tre le vittorie di Marc Marquez, una a testa per Dani Pedrosa e Maverick Viñales.











