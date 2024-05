Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video, cronaca GP Catalogna 2024 Barcellona (oggi 24 maggio)

DIRETTA MOTOGP: CAMBIO DI STAGIONE A BARCELLONA

Cambio di stagione per la diretta MotoGp: l’anno scorso l’appuntamento sul circuito del Montmelò a Barcellona era slittato a settembre, stavolta il Gran Premio di Catalogna 2024 torna nella sua più classica collocazione tra la fine di maggio oppure l’inizio di giugno, anche se i più precisi ricorderanno che in genere Barcellona arrivava dopo il Mugello e stavolta invece aprirà una doppietta che ci porterà settimana prossima sulle colline toscane. Di certo siamo nel pieno della primavera con tante classiche europee, per Francesco Bagnaia però ci sarà un brivido ripensando all’incidente che l’anno scorso rischiò di compromettere non solo la conquista del Mondiale per Pecco.

Si era ad inizio settembre, Bagnaia e la Ducati sembravano destinati a dominare la stagione ma l’incidente subito dopo il via del Gran Premio a Barcellona gelò il sangue a tutti, perché avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Bagnaia invece riuscì ad essere presente addirittura già la settimana successiva a Misano Adriatico (a proposito di doppiette con l’Italia) e infine si aggiudicò il suo secondo Mondiale consecutivo nella classe regina MotoGp, anche se al termine di una battaglia molto dura con Jorge Martin. Adesso siamo “solo” a maggio, ma naturalmente la diretta MotoGp ci ha già detto molto anche nel 2024…

DIRETTA PROVE GP CATALOGNA 2024 MOTOGP: ORARI, STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE

Siamo nel pieno della stagione europea e allora oggi la diretta MotoGp non ci causerà alcun problema per quanto riguarda gli orari delle due sessioni di venerdì 24 maggio 2024. Il primo appuntamento sarà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere FP1, che durerà 45 minuti secondo il format ormai ampiamente consolidato, mentre alle ore 15.00 avremo la FP2, come potremmo ancora chiamare la sessione pomeridiana della durata di un’ora, che potremmo però definire meglio come pre-qualifica – il sito ufficiale della MotoGp taglia corto e la chiama semplicemente “practice”.

Quanto alla diretta tv ancora una volta vi dobbiamo indicare l’appuntamento chiaramente su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare, con le voci di Guido Meda e di tutta la sua squadra, mentre il venerdì è come sempre escluso dalla visione in chiaro su Tv8. Per quanto riguarda infine la diretta MotoGp in streaming video, i riferimenti per gli abbonati saranno anche a Barcellona Montmelò l’applicazione Sky Go oppure Now TV.

DIRETTA MOTOGP: COME SI ARRIVA A BARCELLONA?

Siamo al sesto appuntamento stagionale, la diretta MotoGp naturalmente ci ha già fornito negli scorsi mesi indicazioni interessanti per presentare il GP Catalogna 2024 a Barcellona Montmelò. Al comando c’è Jorge Martin, che si sta confermando eccellente uomo “del sabato” con un rendimento altissimo nelle Sprint, grazie a tre vittorie e due terzi posti su cinque gare brevi, ma molto positivo anche alla domenica, in particolare grazie ai successi ottenuti a Portimao e infine due settimane fa a Le Mans, al termine di una meravigliosa battaglia a tre con Marc Marquez e Francesco Bagnaia, il meglio che la MotoGp possa attualmente offrirci.

Per Pecco il bilancio è sostanzialmente identico a Martin alla domenica, ma è già scattato l’allarme rosso relativo alle Sprint, nelle quali Bagnaia in stagione non è ancora salito sul podio – e nelle ultime due non ha nemmeno raccolto punti. La conseguenza è un gap di 38 punti, che naturalmente a questo punto della stagione non è un grosso problema (sono all’incirca i punti in palio in ogni Gran Premio) ma che indica la necessità di cambiare passo al sabato, perché non sempre si può aggiustare tutto alla domenica. Pecco Bagnaia ha invece solo due punti di vantaggio su Marc Marquez, che è naturalmente il terzo grande pretendente al titolo iridato, ma finora non è ancora riuscito a vincere pur con due secondi posti nei GP e ben tre nelle Sprint: tornare ad esultare proprio in casa avrebbe un sapore speciale. Ecco allora serviti i temi principali della diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Catalogna 2024 dal Montmelò di Barcellona!

