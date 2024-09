DIRETTA MOTOGP STREAMING: COMINCIA A MANDALIKA LA LUNGA TRASFERTA ORIENTALE

L’autunno porta come da tradizione per la diretta MotoGp streaming la lunga trasferta in Oriente, tra Asia e Australia: il primo appuntamento sarà il Gran Premio d’Indonesia 2024 sul circuito di Mandalika, che prenderà le mosse naturalmente con le prime due sessioni in programma già oggi, venerdì 27 settembre. Peseranno le sei ore di fuso orario, allora analizziamo subito il programma odierno: alle ore 4.45 italiane avranno inizio i 45 minuti della prima sessione di prove libere FP1, mentre alle ore 9.00 il Gran Premio d’Indonesia 2024 vivrà naturalmente le cosiddette pre-qualifiche della durata di un’ora, per sancire i primi dieci piloti ammessi al Q2 delle qualifiche.

Siamo in realtà già al secondo atto della tripletta che avrebbe dovuto aprirsi in India oppure in Kazakistan e invece ci ha proposto il bis di Misano, quindi in conto ci sarà anche da tenere il lunghissimo viaggio dall’Italia all’Indonesia, ma d’altronde questo è il periodo in cui i trasferimenti e le gare consecutive avranno un’incidenza enorme sulla diretta MotoGp e sulle sorti di un Mondiale che vede leader Jorge Martin, che a Misano-2 è stato secondo sia nella Sprint dietro a Francesco Bagnaia sia in gara, con il decisivo sorpasso di Enea Bastianini che tanto ha fatto discutere, ma anche la caduta di Pecco che ha lanciato Martin a +24.

DIRETTA MOTOGP MANDALIKA PROVE GP INDONESIA 2024: COME SEGUIRE IN STREAMING VIDEO TV

Gli orari purtroppo sono un po’ scomodi, come abbiamo già evidenziato, invece tutto resta come al solito per quanto riguarda la diretta MotoGp in Tv e streaming, che al venerdì purtroppo anche nel GP Indonesia 2024 non è in chiaro per tutti su Tv8: oggi il punto di riferimento da Mandalika sarà quindi solo Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare, oppure la diretta MotoGp streaming video tramite Sky Go oppure Now TV – tutto però solo su abbonamento.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: I TEMI DEL GP INDONESIA

Potremmo allora dire che si arriva a Mandalika con la diretta MotoGp streaming che vede fronteggiarsi il più vincente Bagnaia e il più costante Martin: Pecco purtroppo a volte incappa in “zero” che sono invece decisamente più rari per lo spagnolo, che quindi è in vantaggio nonostante il conto delle vittorie alla domenica dica 7-2 per Bagnaia. Non solo: Martin non vince addirittura dal GP Francia del 12 maggio scorso, ma d’altronde negli ultimi cinque Gran Premi anche Bagnaia si è imposto una sola volta, mentre si sono presi due vittorie a testa Enea Bastianini e Marc Marquez, che di conseguenza non ci stanno ad essere considerati già tagliati fuori dalla lotta per il titolo, con 59 e 60 punti di ritardo da Martin e una sola lunghezza fra loro.

Abbiamo parlato della costanza di Martin, che in realtà ebbe una clamorosa eccezione proprio l’anno scorso a Mandalika, quando il GP Indonesia 2023 vide al sabato la vittoria dello spagnolo con Bagnaia ottavo e in evidente difficoltà, ma alla domenica la caduta proprio di Martin mentre era saldamente al comando, spalancando la strada della vittoria a un Bagnaia a sua volta decisamente più competitivo rispetto al giorno prima, per un 25-0 che ebbe effetti molto significativi sull’intero Mondiale. Anche adesso la battaglia è serrata, quindi non vediamo l’ora della diretta MotoGp streaming delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Indonesia 2024 a Mandalika.