DIRETTA MOTOGP STREAMING, QUALIFICHE E SPRINT LIVE STREAMING VIDEO GP AUSTRALIA 2024 PHILLIP ISLAND (OGGI 19 OTTOBRE)

Sarà un’altra notte di grandi emozioni con la diretta MotoGp del Gran Premio d’Australia 2024 dal meraviglioso circuito di Phillip Island. Certo, gli orari saranno decisamente impegnativi e allora vi forniamo subito una guida per seguire tutti gli appuntamenti in programma oggi, sabato 19 ottobre: si comincerà con le ultime prove libere, che dureranno eccezionalmente 40 minuti per dare un po’ di tempo in più ai piloti per girare dopo che le FP1 di ieri sono state cancellate per maltempo. Si andrà quindi in pista per la diretta MotoGp già alla 1.00 italiana e fino alle 1.40, poi come al solito avremo le qualifiche con il Q1 alle ore 1.50 e il Q2 alle ore 2.15.

Fin qui potrebbe andare bene per i nottambuli del venerdì sera, che potrebbero gustarsi la battaglia per la pole position prima di andare a dormire. Chi si sveglierà presto al sabato mattina potrà godersi invece alle ore 6.00 la Sprint sulla distanza dei 13 giri del circuito di Phillip Island, che assegnerà i primi punti del weekend. Pecco Bagnaia riparte dalle gioie di Motegi, dove il campione del Mondo in carica ha vinto sia la Sprint sia il Gran Premio, un colpaccio fondamentale per infiammare ancora di più la lotta al vertice della classifica del Mondiale Piloti della MotoGp, dove il piemontese adesso è soli 10 punti dietro a Jorge Martin. Entrambi sono già qualificati per il Q2, quindi la diretta MotGp li metterà sotto i riflettori nei momenti più importanti del sabato.

QUALIFICHE E SPRINT GP AUSTRALIA 2024 PHILLIP ISLAND, MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Abbiamo già illustrato gli orari, per chi volesse seguire la diretta MotoGp in tv restano comunque validi gli appuntamenti del sabato e ciò significa che sia le qualifiche sia la Sprint del Gran Premio d’Australia 2024 saranno visibili anche in chiaro su Tv8 oltre che per gli abbonati su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare, con la diretta MotoGp in streaming video che sarà fruibile da Phillip Island per tutti con i servizi della stessa Tv8, oltre che tramite abbonamento a Sky Go o Now Tv.

DIRETTA MOTOGP STREAMING, GP AUSTRALIA 2024: I DUELLANTI E GLI ALTRI PROTAGONISTI

Abbiamo naturalmente parlato già di Francesco Bagnaia e Jorge Martin, ma non possiamo ridurre ai soli due rivali per il Mondiale la diretta MotoGp da Phillip Island, perché ad esempio Marc Marquez è stato il più veloce nelle pre-qualifiche di ieri e vorrà divertirsi su un tracciato che gli ricorda anche tante memorabili battaglie in passato. Discorso assai diverso purtroppo per Enea Bastianini, che lotta proprio cn Marquez per il terzo posto ma dovrà passare dal Q1, dopo un pessimo venerdì chiuso al diciottesimo posto nella classifica dei tempi.

Per l’Italia allora sorridono soprattutto Marco Bezzecchi e naturalmente Bagnaia: il pilota del VR46 Racing Team è stato infatti terzo alle spalle dei due fratelli Marquez (davvero ottimo anche il venerdì di Alex) e davanti ai due rivali, con Martin in quarta posizione e Pecco appena 46 millesimi alle spalle del suo principale avversario. Già qualificati al Q2 anche Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, adesso però non vediamo l’ora che sia la pista ad emettere i verdetti per la diretta MotoGp di qualifiche e Sprint del Gran Premio d’Australia 2024 a Phillip Island!