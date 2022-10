Diretta MotoGp/ Qualifiche live e streaming video, pole position Gp Thailandia

La diretta MotoGp oggi, sabato 1 ottobre, ci proporrà le qualifiche del Gran Premio della Thailandia 2022 sul circuito di Buriram, che è entrato nel Motomondiale nel 2018, ha ospitato un paio di edizioni e poi ha subito per altri due anni lo stop per Covid ma ora torna e ospita il diciassettesimo appuntamento con il Mondiale MotoGp 2022. Appuntamento imperdibile perché Francesco Bagnaia insegue da vicino Fabio Quartararo in classifica, anche se il Giappone è stata un’occasione persa. Questo weekend completa una fondamentale tripletta di Gran Premi consecutivi cominciata in Spagna e ora di scena in Asia, tra il Giappone e appunto la Thailandia. Motegi ha visto Quartararo rilanciarsi, a Buriram si riavvicinerà Bagnaia?

Diretta MotoGp/ Prove libere FP2: Zarco primo, Bagnaia ok! Gp Thailandia 2022

Il francese della Yamaha resta il leader in classifica ma la Ducati è sicuramente la moto più forte e quindi 18 punti di ritardo potrebbero essere recuperabili. Ricordiamo dunque adesso tutti gli orari del sabato motociclistico, con inevitabili problemi legati al fuso orario. In base al programma del Gran Premio della Thailandia 2022, ecco che la diretta MotoGp parte alle ore 5.50 italiane con le prove libere FP3, 45 minuti che andranno a comporre anche l’importante classifica combinata delle tre libere. Alle ore 9.25 ecco i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 10.05 via alla Q1, alle ore 10.30 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza.

Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Giappone 2022)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Le prove ufficiali in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio a Buriram c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi appunto in tempo reale. La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda.

Diretta MotoGp/ Qualifiche: Marc Marquez in pole position a Motegi! Gp Giappone

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio della Thailandia non è infatti uno di quelli che su Tv8 sarà visibile con gli orari già indicati. Sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche di tutte le classi e della FP4 della classe regina del motociclismo dal circuito di Buriram anche per i non abbonati Sky ma solo dalle ore 14.00 italiane – la FP3 è invece in ogni caso esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: GP THAILANDIA BURIRAM, UNA BREVE STORIA

Avvicinandoci alla diretta MotoGp, naturalmente dobbiamo dire che la storia del Gran Premio di Thailandia è davvero breve. La prima volta fu nel 2018, quando vinse Marc Marquez dopo che l’allora campione del Mondo era scattato dalla pole position: un dominio netto, che lo spagnolo della Honda aveva ripetuto in gara anche nel 2019, anche se nella seconda edizione di questa corsa fu l’allora giovanissimo talento Fabio Quartararo a scattare dalla pole position, senza però impedire il bis di Marquez, che tra l’altro con la vittoria ottenne anche la matematica certezza del titolo mondiale.

Marc Marquez è quindi finora l’unico pilota che abbia vinto in MotoGp sul Buriram International Circuit, che sorge nei pressi dell’omonima città, a 410 km di distanza dalla capitale Bangkok in direzione nord-est, capoluogo della provincia della Thailandia che prende il nome proprio dalla città principale. L’autodromo è stato inaugurato nel 2014 e fin dal 2015 ha ospitato il Mondiale della Superbike, che dunque ha già vissuto ben cinque edizioni del proprio Gran Premio di Thailandia fino al 2019, poi però c’è stato lo stop per il Covid e le derivate di serie non torneranno in Thailandia nemmeno quest’anno. A livello di curiosità ricordiamo comunque che il pilota SBK più vincente a Buriram è Jonathan Rea, vincitore di sei delle dieci gare disputate in Thailandia (doppiette nel 2015 e nel 2017, una vittoria nel 2016 e nel 2018), anche se nel 2019 ci fu la doppietta di Alvaro Bautista con la Ducati. Resta almeno questo buono auspicio per la Rossa: potrà essere festa anche in MotoGp?

DIRETTA MOTOGP: GP THAILANDIA BURIRAM, IL TOUR IN ORIENTE

L’aggiunta del Gp Thailandia ha comportato l’allungamento della trasferta in Oriente che tradizionalmente (Coronavirus a parte) caratterizza la diretta MotoGp in autunno, prima del rientro in Europa per l’ultimo Gran Premio a Valencia. Quest’anno abbiamo avuto anche l’Indonesia, collocata tuttavia a marzo, mentre le quattro gare orientali d’autunno sono state suddivise in maniera curiosa. Motegi e Buriram infatti chiudono una tripletta consecutiva che era cominciata in Aragona, con tutte le difficoltà del caso per andare dalla Spagna in Giappone in pochissimi giorni, soprattutto per lo spostamento di tutto il materiale, soprattutto in tempi purtroppo di guerra.

Dopo la Thailandia ci sarà invece una pausa prima di vivere due tappe di grande tradizione, cioè il Gran Premio d’Australia a Phillip Island e quello della Malesia a Sepang, che fra il 16 e il 23 ottobre andranno a formare l’ultima doppietta di eventi consecutivi prima di chiudere a Valencia il 6 novembre. Finora le gare fuori dall’Europa hanno quasi sempre deluso la Ducati, ora però si deve invertire il trend se Bagnaia vuole provare a vincere questo Mondiale. Adesso quindi è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro): mettiamoci comodi, la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio della Thailandia 2022 sul circuito di Buriram sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA