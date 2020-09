Diretta MotoGp/ Qualifiche live, streaming: pole position e tempi (GP Catalogna 2020)

La diretta MotoGp oggi, sabato 26 settembre, culminerà con il grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2020 sul circuito del Montmelò, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position dell’ottavo appuntamento con il Motomondiale 2020 che si disputa sul Circuit de Catalunya a poca distanza dal capoluogo Barcellona, dove va dunque in scena il terzo dei ben sette Gran Premi stagionali che si corrono in terra di Spagna, dal momento che il calendario 2020 sarà più iberico che mai. Appuntamento tra l’altro sentitissimo, dal momento che questa è una regione che ha il motociclismo nel sangue, tanto che questa è la vera gara di casa per molti centauri spagnoli. Ricordiamo adesso tutti gli appuntamenti con la diretta MotoGp, utili per tutti gli appassionati in questo intenso sabato motoristico: si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è utilizzato in MotoGp ormai da diversi anni.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL GP CATALOGNA 2020

Le qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2020 della MotoGp dal circuito del Montmelò nei pressi di Barcellona saranno il grande evento di oggi per l’ottavo atto della stagione del Motomondiale e naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Ci attendono le prove ufficiali del Gran Premio di Catalogna, una tappa che chiude la tripletta di eventi consecutivi che ha caratterizzato il mese di settembre per la MotoGp. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio di Catalogna c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo ottavo Gp stagionale compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Barcellona per seguire la MotoGp in streaming e tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, ma non in tempo reale: il Gran Premio di Catalogna infatti non è uno di quelli che pure su Tv8 sarà visibile in tempo reale. Di conseguenza sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche della classe regina del motociclismo dal Montmelò per i non abbonati Sky – con l’eccezione della FP3, disponibile solo su Sky – ma solamente a partire dalle ore 15.50. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2020: LA PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE

Prima sessione di prove libere per la Motogp abbastanza brillante in quel di Barcellona, dove in copertina dobbiamo certo mettere le Yamaha. Fin dalle prime battute della Fp1 del Gp di Catalogna 2020 infatti le moto della scuderia del diapason, ufficiali e non, hanno realizzato tempo molto interessanti, sia sul passo gara che nella classifica dei tempi, in un po’ tutti i 45 minuti della sessione. Alla bandiera a scacchi e dopo un breve time attack generale, non ci stupisce dunque che il primo crono sia di Fabio Quartararo, che con gomma nuova è riuscito a firmare il tempo di 1.40.431. Alle sue spalle ha per ben sfruttato il time attack finale come la gomma morbida al posteriore Andrea Dovizioso: per il ducatista uno squillo interessante, della cui consistenza, però andrà confermata già nel pomeriggio nella seconda sessione di prove libere. A podio infine è salita la Suzuki di Mir, tra i protagonisti da tenere d’occhio in tutto questo fine settimana a Barcellona (visto anche il doppio podio a Misano dei giorni scorsi). Alle loro spalle poi spiccano certo le Yamaha di Vinales e Morbidelli (quarto e sesto) come anche l’ottavo posto di Valentino Rossi, che pure non ha concentrato la sua attenzione alla ricerca del giro veloce. Va comunque detto che finora i tempi messi a tabella sono abbastanza elevati: di certo si andrà a migliorare col prosieguo del weekend dedicato alla diretta della Motogp a Barcellona.

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2020: LA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE

Venerdì pomeriggio all’insegna di Franco Morbidelli, che ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere FP2 della MotoGp a Barcellona, in vista del Gran Premio di Catalogna 2020 sul circuito del Montmelò. Splendido turno di prove infatti per Franco Morbidelli, che insieme a Valentino Rossi è stato eccellente protagonista di gran parte della sessione, prima che iniziasse la raffica finale dei time attack che come al solito ha stravolto i tempi, almeno per quanto riguarda la prestazione pura, ma non per Morbidelli, che ha risposto agli attacchi altrui migliorandosi ancora e restando in testa alla classifica dei tempi della FP2. Morbidelli dunque si è spinto fino a 1’39″789 conservando il primato, mentre ad esempio Valentino Rossi è scivolato fino al nono posto, che comunque potrebbe essere utile per la classifica combinata delle prime tre sessioni delle prove libere. Dunque, al termine della sessione alla piazza d’onore è salito Johann Zarco con la sua Ducati Avintia e in terza posizione Brad Binder della Ktm, a dimostrazione che in questa stagione della MotoGp i valori sono molto incerti. Al quarto posto ecco Maverick Vinales, il cui piazzamento è comunque l’ennesima conferma che la Yamaha è la scuderia di riferimento a Barcellona. Meglio del solito la Honda, con Takaaki Nakagami quinto e Alex Marquez ottavo sperando magari in una gara dunque meno anonima del solito in assenza di Marc, mentre ci sono brutte notizie per la Ducati, perché Andrea Dovizioso e Francesco Bagnaia non sono andati oltre il 18° e il 20° posto rispettivamente. Per Borgo Panigale è allarme rosso: così è davvero difficile pensare di lottare per il Mondiale…

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2020: LA STORIA

Prima però di buttarci sull’attualità della diretta MotoGp di quest’anno, ripercorriamo brevemente la storia di questo Gran Premio: il circuito del Montmelò fu inaugurato nel 1991, anno in cui tuttavia ospitò soltanto la Formula 1, di cui è da allora la sede fissa del Gran Premio di Spagna. Passerà comunque un solo anno prima di vedere anche il Motomondiale di scena vicino a Barcellona: dal 1992, infatti, nemmeno le due ruote hanno mai più saltato l’appuntamento con il Circuit de Catalunya, passando soltanto attraverso un cambio di denominazione. Dal 1992 fino al 1995 si parlò infatti di Gran Premio d’Europa, mentre dal 1996 ecco la denominazione attuale, che rispecchia la fortissima identità autonoma della Catalogna. Curiosamente, invece Barcellona non è mai stata sede del Gran Premio di Spagna in ambito motociclistico, onore che in questi anni è sempre spettato a Jerez de la Frontera. Il dominatore del Montmelò è senza dubbio Valentino Rossi, che ci ha vinto ben dieci volte fra tutte le classi. Nel 1997 in 125, nel 1998 e 1999 in 250 e poi sei vittorie in MotoGp: doppietta 2001-2002, poi tre volte consecutive dal 2004 al 2006, il leggendario successo del 2009 con l’incredibile sorpasso all’ultima curva ai danni di Jorge Lorenzo, che nessun appassionato può avere dimenticato, infine la vittoria del 2016.

DIRETTA MOTOGP, I NUMERI DEI BIG A BARCELLONA

Il successo di quattro anni fa è particolarmente significativo per il Dottore, perché in questo modo il numero 46 ha interrotto un digiuno che da queste parti durava da ben sette anni, un ritorno alla vittoria dopo tante stagioni che senza dubbio è uno dei tantissimi record della carriera da leggenda di Valentino Rossi. A partire dal 2009 ci sono state ben cinque vittorie proprio di Lorenzo (2010, 2012, 2013, 2015 e 2018), che così è diventato il dominatore del Montmelò di questo decennio, sia pure ad una certa distanza dal bottino globale dell’ex compagno di squadra, che in Catalogna colse la prima vittoria la bellezza di 23 anni fa, mentre Marc Marquez a Barcellona nella classe regina ha vinto “solo” due volte, nel 2014 e poi l’anno scorso, tre in totale compreso il successo del 2010 in 125. Considerate le assenze di Lorenzo e Marquez, ecco che Rossi resta davvero l’assoluto mattatore dal punto di vista dell’albo d’oro, a parte lui possiamo infatti ricordare giusto il successo di Andrea Dovizioso in sella alla sua Ducati nel 2017, per il Dovi il ritorno al successo al Circuit de Catalunya dopo la vittoria del 2006 in 250. Questo anno però è strano e ci sta regalando colpi di scena in serie, quindi adesso è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista. Mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Catalogna 2020 sul circuito del Montmelò a Barcellona sta per cominciare…



