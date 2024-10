DIRETTA MOTOGP STREAMING: BASTIANINI IN GRANDE SPOLVERO A BURIRAM

Francesco Bagnaia in pole position ma con ulteriori due punti da recuperare a Jorge Martin, che lo ha preceduto nella Sprint vinta da Enea Bastianini: così ci avviciniamo alla diretta MotoGp per il Gran Premio di Thailandia 2024, in programma sul circuito di Buriram con partenza quando in Italia saranno le ore 9.00 del mattino di oggi, domenica 27 ottobre. In precedenza avremo naturalmente anche i 10 minuti del warm-up, con inizio in questo caso alle ore 4.40. Ne approfittiamo per indicare una curiosità: fino a ieri le ore di fuso orario erano cinque, diventano sei oggi a causa del cambio dell’ora in Italia, ma non in Thailandia.

DIRETTA MOTOGP/ Enea Bastianini ha vinto la Sprint, Martin precede Bagnaia! GP Thailandia 2024 Buriram

La diretta MotoGp avrà tuttavia naturalmente il suo culmine con la corsa sulla distanza dei 26 giri del Chang International Circuit, uno dei tanti autodromi costruiti in giro per il mondo dal noto architetto tedesco Hermann Tilke. Sembra esserci grande equilibrio: forse qualcosina in meno stavolta per Marc Marquez, quinto sulla griglia e quarto al traguardo della Sprint, con Enea Bastianini invece davvero all’altezza di Martin e Bagnaia o anche meglio, almeno a Buriram, considerando l’autorevole dominio mostrato da Enea nel corso della diretta MotoGp della gara Sprint di ieri.

DIRETTA MOTOGP/ Gara live streaming video tv GP Australia 2024: Marquez ha vinto a Phillip Island, 3° Bagnaia

GP THAILANDIA 2024 BURIRAM, DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Abbiamo detto di un orario sicuramente accettabile, resta il fatto che la visione della diretta MotoGp in tv sarà un’esclusiva di Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare. La telecronaca di Guido Meda e i contributi di tutti gli inviati poi saranno riproposti anche alle ore 14.00 con la consueta differita in chiaro su Tv8. Infine, il Gran Premio di Thailandia 2024 da Buriram sarà disponibile per gli abbonati anche tramite la diretta streaming video MotoGp con Sky Go oppure Now Tv.

DIRETTA MOTOGP STREAMING GP THAILANDIA 2024 BURIRAM: MARTIN VS BAGNAIA, NUOVA TAPPA DEL DUELLO

Ancora una volta la diretta MotoGp vedrà la Ducati dominante, con nota di merito per Fabio Quartararo, che in sesta posizione con la Yamaha è il migliore del “resto del mondo” sulla griglia. Le attenzioni sono però soprattutto rivolte al duello per l’iride: i due punti guadagnati ieri da Jorge Martin su Pecco Bagnaia hanno sancito già un piccolo verdetto, nel senso che lo spagnolo potrebbe anche permettersi di arrivare sempre secondo dietro a un Pecco vincitore di tutte le gare rimanenti, quindi il piemontese avrà bisogno anche di qualche aiuto esterno – magari proprio da parte di Bastianini.

DIRETTA MOTOGP/ Sprint live streaming video GP Australia 2024: vince Martin a Phillip Island, 4° Bagnaia

Chissà, forse è anche questione di aggressività e di fame: sia nella partenza sia in occasione del sorpasso, Jorge Martin sembra avere qualcosa in più, forse motivato anche dal fatto che l’anno prossimo passerà in Aprilia e quindi, se continuasse l’attuale dominio Ducati, questa potrebbe essere la sua grande occasione per portare a casa un Mondiale MotoGp, che ancora gli manca. Oggi però naturalmente la posta in palio raddoppierà e allora non vediamo l’ora di scoprire che cosa succederà con la diretta MotoGp della gara per il Gran Premio di Thailandia 2024 a Buriram!