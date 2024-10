CLASSIFICA MOTOGP 2024: MARTIN TENTA L’ALLUNGO SU BAGNAIA

La classifica MotoGp 2024 verso il Gp Thailandia che in questi giorni ci tiene compagnia dal circuito di Buriram ci parla di un tentativo di allungo da parte di Jorge Martin, che settimana scorsa a Phillip Island ha raddoppiato il proprio margine di vantaggio su Francesco Bagnaia, portato da 10 a 20 lunghezze. Adesso infatti ci sono 424 punti per Martin contro 404 per Bagnaia nella classifica del Mondiale Piloti di MotoGp 2024, la situazione per Pecco si fa più complicata sulla strada verso l’obiettivo del tris iridato consecutivo, però in palio ci sono ancora 111 punti negli ultimi tre Gran Premi e allora naturalmente nulla è compromesso.

Le Sprint rischiano di lasciare un segno molto profondo sulla classifica MotoGp 2024, perché alla domenica abbiamo otto vittorie per Bagnaia contro tre per Martin e di conseguenza sarebbe davanti il pilota italiano – a questo proposito dobbiamo tuttavia aggiungere che il piemontese ha vinto solamente uno degli ultimi sei Gran Premi, quindi ci sono delle difficoltà che rischiano di spingere il titolo verso la Spagna, grazie alla costanza di Martin che è spesso il più veloce al sabato e comunque costante anche alla domenica, come dimostrano gli otto secondi posti per il pilota Pramac.

CLASSIFICA MOTOGP 2024: IL PESO DELLE SPRINT

Cerchiamo allora di approfondire questo discorso con qualche numero che inquadri ancora meglio la situazione nella classifica MotoGp 2024. Francesco Bagnaia ha conquistato 295 punti nei Gran Premi della domenica, mentre è di 109 punti per Pecco il bottino al sabato, per un totale appunto di 404 punti. Jorge Martin invece alla domenica ha raccolto 281 punti, quindi sarebbe alle spalle di Bagnaia, anche se di sole 14 lunghezze, però poi ci sono i ben 143 punti raccolti in virtù delle Sprint, che portano il totale a 424, cioè +20 sul piemontese, che paga un passivo di 34 punti nelle gare brevi del sabato pomeriggio, davvero tanti se si pensa che il punteggio è dimezzato.

A volere essere precisi bisognerebbe aggiungere che pure alla domenica lo scarto non è così netto, perché un bilancio di 8-3 nel numero delle vittorie si trasforma in soli 14 punti di differenza in vantaggio di Pecco. Qui si entra in discorsi più complicati: ad esempio, la classifica MotoGp 2024 dovrebbe seguire l’esempio della Formula 1 che premia maggiormente la vittoria grazie a sette punti di differenza con il secondo posto? Bagnaia risponderebbe di sì, Martin non sarebbe d’accordo ma questa è teoria, mentre la realtà ci parla di 20 lunghezze da colmare, se possibile…

CLASSIFICA MOTOGP 2024

MONDIALE PILOTI

1 J. Martin Ducati 424

2 F. Bagnaia Ducati 404

3 M. Marquez Ducati 345

4 E. Bastianini Ducati 331

5 B. Binder KTM 192

6 P. Acosta GasGas 181

7 M. Vinales Aprilia 171

8 F. Morbidelli Ducati 151

9 F. Di Giannantonio Ducati 150

10 A. Espargarò Ducati 136

11 M. Bezzecchi Ducati 134

12 A. Marquez Ducati 125

13 F. Quartararo Yamaha 93

14 M. Oliveira Aprilia 71

15 J. Miller KTM 71

16 R. Fernandez Aprilia 66

17 J. Zarco Honda 40

18 T. Nakagami Honda 28

19 A. Rins Yamaha 23

20 A. Fernandez GasGas 21

21 J. Mir Honda 20

22 P. Espargaró KTM 12

23 L. Marini Honda 9

24 D. Pedrosa KTM 7

25 S. Bradl Honda 2