DIRETTA MOTOGP STREAMING, QUALIFICHE E SPRINT LIVE VIDEO GP THAILANDIA 2024 BURIRAM (OGGI 26 OTTOBRE)

Sarà un risveglio all’insegna della massima velocità grazie alla diretta MotoGp streaming del Gran Premio di Thailandia 2024 dal circuito di Buriram. Una buona notizia è che gli orari sono già un po’ migliori rispetto all’Australia di settimana scorsa, però naturalmente resta il problema del fuso orario e allora innanzitutto fissiamo gli appuntamenti in programma oggi, sabato 26 ottobre: si comincerà con le ultime prove libere, 30 minuti che daranno il via alla diretta MotoGp alle ore 5.10 italiane, poi come al solito avremo le qualifiche con il Q1 alle ore 5.50 e il Q2 alle ore 6.15.

DIRETTA MOTOGP/ Gara live streaming video tv GP Australia 2024: Marquez ha vinto a Phillip Island, 3° Bagnaia

Sarà ormai pieno giorno alle ore 10.00 per la Sprint sulla distanza dei 13 giri del Chang International Circuit. I punti in palio sono già molto pesanti, specie per Pecco Bagnaia che si ritrova a 20 lunghezze di ritardo da Jorge Martin e quindi non ha più tempo da perdere. Vero che in totale ne restano in palio 111, che certamente pochi non sono, però il tempo comincia a stringere al cospetto di un rivale che continua ad andare forte, che a Phillip Island ha fatto meglio del piemontese e che anche ieri nelle pre-qualifiche si è piazzato davanti al piemontese e alle spalle del solo Marc Marquez, sempre più protagonista della diretta MotoGp.

DIRETTA MOTOGP/ Sprint live streaming video GP Australia 2024: vince Martin a Phillip Island, 4° Bagnaia

QUALIFICHE E SPRINT GP THAILANDIA 2024 BURIRAM, COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Gli orari non sono esattamente i migliori, anche se nelle trasferte in Oriente se ne vedono di peggiori, in compenso il sabato resta sempre il giorno in cui la diretta MotoGp in tv gode della copertura migliore, dal momento che sia le qualifiche sia la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2024 saranno visibili anche in chiaro su Tv8 oltre che sul canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky Sport MotoGp HD per gli abbonati, con la diretta MotoGp streaming video che sarà fruibile da Buriram quindi anche grazie alla stessa Tv8, oltre che tramite abbonamento a Sky Go o Now Tv.

Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video tv GP Australia 2024 Phillip Island (oggi 18 ottobre)

DIRETTA MOTOGP STREAMING, GP THAILANDIA 2024: MARC MARQUEZ SEMPRE PIÙ MINACCIOSO

Salvo clamorosi colpi di scena, nella diretta MotoGp ormai Marc Marquez non è più in lizza per il titolo a causa dei 79punti di ritardo dal connazionale Jorge Martin, ma non si può nemmeno sottovalutare il fatto che il cambio di passo del numero 93 sia stato clamoroso negli ultimi mesi. Marquez infatti ha vinto tre degli ultimi sei Gran Premi, lasciandone appena uno a testa per Francesco Bagnaia, Jorge Martin e anche Enea Bastianini; un dato particolarmente significativo se si pensa che Marquez era arrivato in Aragona a fine agosto senza avere ancora vinto nemmeno una corsa in tutta la stagione.

L’apprendistato con la Ducati sembra essere definitivamente terminato e questa evidentemente sarebbe una notizia di assoluto rilievo in particolare in ottica 2025, quando Marc Marquez sarà un pilota ufficiale Ducati al pari di Francesco Bagnaia, mentre Jorge Martin ed Enea Bastianini cambiando moto potrebbero risentirne, se la superiorità di Borgo Panigale dovesse rimanere così netta. Scenari che al momento ci appaiono ancora di secondaria importanza dal momento che è apertissima la lotta per il Mondiale, ma che non sono più così distanti, anche perché intanto anche a Buriram il venerdì è stato nel segno proprio di Marc Marquez. Come continuerà il weekend? Ce lo dirà naturalmente la diretta MotoGp di qualifiche e Sprint del Gran Premio di Thailandia 2024 a Buriram!