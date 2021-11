Diretta Muguruza Kontaveit/ Finale Wta Finals 2021 streaming video tv, orario match

DIRETTA MUGURUZA KONTAVEIT: WTA FINALS 2021, LA FINALE DEL MASTER

Muguruza Kontaveit è la finale delle Wta Finals 2021: si gioca nella notte italiana di giovedì 18 novembre, alle ore 2:30, quando a Guadalajara saranno le 19:30. Una finale sicuramente sorprendente, ma a dire il vero l’assenza di altri nomi (da Ashleigh Barty a Naomi Osaka, passando per Simona Halep) aveva reso imprevedibile il percorso nel Master di tennis femminile; diciamo che Garbiñe Muguruza è stata brava a sfruttare le pieghe del suo girone per arrivare in semifinale e poi vincere di esperienza il derby contro Paula Badosa, mentre Anett Kontaveit ha semplicemente confermato uno strepitoso stato di forma, dato che questa è la terza finale consecutiva per l’estone che, alla prima partecipazione a questo torneo, può prendersi un altro titolo in uno strepitoso 2021.

DIRETTA WTA FINALS 2021/ La finale sarà Muguruza Kontaveit: battute Badosa e Sakkari

Sarà dunque interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Muguruza Kontaveit; mentre aspettiamo che la finale delle Wta Finals 2021 si giochi, proviamo ad analizzarne i temi principali ipotizzando come potrebbero andare le cose, anche se chiaramente non sarà affatto semplice prevedere e anticipare il nome della tennista che vincerà il Master femminile, considerato che di fatto si parte alla pari e in una finale può davvero succedere di tutto, senza dover scomodare frasi fatte e retoriche spicce sul mondo dello sport.

WTA FINALS 2021/ Muguruza batte Kontaveit: la spagnola è in semifinale (5^ giornata)

DIRETTA MUGURUZA KONTAVEIT STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE DELLE WTA FINALS 2021

Ricordiamo ancora una volta che la diretta tv di Muguruza Kontaveit, dunque delle Wta Finals 2021 trattandosi della finale, sarà trasmessa su SuperTennis: la web-tv federale è presente al numero 64 del digitale terrestre e, pur accessibile anche attraverso il satellite, è disponibile in chiaro per tutti. In assenza di un televisore sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il portale www.supertennix.it; inoltre sul sito ufficiale www.wtatennis.com troverete la sezione dedicata alle Wta Finals 2021, su cui consultare liberamente le informazioni utili. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS

Diretta Wta Finals 2021/ Streaming video tv, orario e calendario 6^ giornata

DIRETTA MUGURUZA KONTAVEIT WTA FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Muguruza Kontaveit è la finale delle Wta Finals 2021, ma anche una partita che si era già giocata a Guadalajara. Tre giorni fa la spagnola ha battuto l’estone per 6-4 6-4, ma il precedente recentissimo non deve ingannare. Allora infatti la Kontaveit, avendo già vinto le prime due gare del girone, si era qualificata aritmeticamente in semifinale mentre la Muguruza, sconfitta all’esordio da Karolina Pliskova, aveva la motivazione di doversi prendere il successo per proseguire la corsa. Naturalmente il contesto aveva influito; quel che sappiamo entrando nella finale delle Wta Finals 2021 è che la Muguruza finalmente raggiunge l’ultimo atto di un Master che aveva fallito quando era data per favorita.

Senza la pressione di essere la più forte ha saputo tornare sulla breccia dopo un 2020 francamente complesso, iniziato con la finale agli Australian Open ma poi andato in calando. La Kontaveit, lo abbiamo detto, è la giocatrice del momento: per qualificarsi alle Wta Finals 2021 ha vinto due tornei consecutivi e quattro dalla fine di agosto, una progressione inarrestabile che l’ha portata a Guadalajara e poi in finale. Diremmo giustamente, perché se c’era una giocatrice meritevole di stare qui era lei; adesso però la diretta di Miuguruza Kontaveit ci dirà se l’estone farà l’ultimo passo prendendosi anche il titolo, o se sarà la spagnola a trionfare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA