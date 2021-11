Wta Finals 2021/ Streaming video diretta tv, orario e calendario 5^ giornata (tennis)

DIRETTA WTA FINALS 2021: TERZO TURNO!

Siamo ancora in diretta con le Wta Finals 2021: anche oggi, domenica 14 novembre 2021 siamo dunque sul cemento di Guadalajara, in Messico per celebrare l’ultimo grande evento del tennis femminile della stagione. A cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo, considerato che pure oggi conosceremo le prime semifinaliste del torneo.

In Messico, nella notte italiana infatti saranno di scena le ultime sfide per il gruppo B della manifestazione, nominato Teotihuacan, valide per il terzo turno: è dunque tempo di tirare le fila di questa prima fase del torneo e scoprire chi si giocherà il tutto per tutto nel tabellone finale. Vale però intanto la pena ricordare che purtroppo per gli appassionati italiani non sarà agevole seguire la diretta delle Wta Finals 2021: complice il fuso orario, infatti le prime sfide cominceranno solo alle ore 21.00 italiane, per proseguire a notte fonda,

DIRETTA WTA FINALS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Wta Finals 2021 è garantita da SuperTennis: la web-tv federale è in chiaro per tutti perché presente sul digitale terrestre (numero 64) ma è accessibile anche agli abbonati alla televisione satellitare. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, potrete comunque seguire i match del torneo di Guadalajara con il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.supertennis.it. Ricordiamo anche che sul portale www.wtatour.com c’è una sezione interamente dedicata alle Wta Finals 2021, e che potrete liberamente consultare trovandovi tutte le informazioni utili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SUPERTENNIS

DIRETTA WTA FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

In attesa di dare il via alla diretta delle Wta Finals 2021 per questa domenica 14 novembre 2021, andiamo a dare un’occhiata più da vicino alle sfide che ci attendono oggi sul cemento di Guadalajara. Abbiamo detto prima, che con oggi scopriremo le prime semifinaliste, ma di fato il nome di una lo conosciamo già ed è quello di Anett Kontaveit. La tennista estone infatti, vincendo nei primi due turni della fase a gironi su Krejcikova e poi su Pliskova, di fatto è già sicura di accedere alla prossima fase del torneo, sia che finisca alla prima posizione che alla seconda della classifica del girone B. Per la numero 8 al mondo dunque la sfida contro Muguruza la vede senza particolare pressione alle spalle: pure la voglia di vincere è sicuramente tanta.

È invece incontro che mette molto di più in palio quello che occorrerà questa notte per le Wta Finals 2021 in Messico tra Krejcikova e Pliskova, con la prima ancora a quota 0 punti e la seconda che invece è seconda nella classifica del girone, ma con un solo punto. La numero 4 del mondo, grazie alla vittoria strappata a Mugurza nel primo turno, sogna ancora la qualificazione alla fase finale del torneo, ma pure per ottenere il pass di accesso potrebbe non bastare vincere in campo oggi. Sarà in ogni caso una serata entusiasmate per le Wta Finals 2021 messicane.



